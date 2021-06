Centinelas de la luz: todo lo que tenés que saber del nuevo evento de League of Legends

Riot Games anunció que el 8 de julio llegará Centinelas de la luz, su nuevo evento que impactará en todos los títulos de League of Legends y tendrá el debut de Akshan, el nuevo campeón.

Riot Games sacudió a todos sus seguidores al anunciar un nuevo evento que se llevará a cabo desde el 8 de julio y traerá nuevas experiencias a League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics y VALORANT. Este ambicioso acontecimiento se llama Centinelas de la luz y fue anunciado por la desarrolladora a través de un puzle en línea con el que los fanáticos usaron su conocimiento sobre la historia de LoL para desbloquear la novedad. El rompecabezas también reveló el nombre del nuevo campeón que Riot lleva meses anunciando: Akshan.

Siempre atentos a sus seguidores, Riot Games lanzó algunas novedades de lo que será uno de sus eventos más importantes del año. Claro que no informaron de todo, por lo que habrá que estar atentos en los próximos días a más noticias sobre Centinelas de la luz, que llegará el próximo 8 de julio junto con el parche 11.14 y estará disponible hasta el 10 de agosto.

El nuevo evento que alcanzará a todos los títulos que se desprenden de League of Legends continuará con el arco narrativo que empezó en enero y se viene desarrollando a lo largo de varios meses, y que llega con el regreso de Viego en la cinemática de "La Ruina". Es decir que en Centinelas de la luz, los jugadores deberán luchar contra Viego y su ejército arruinado.

Claro que Riot Games ya presentó las nuevas skins especiales que tendrán algunos de sus campeones, como Riven Centinela, Irelia Centinela, Diana Centinela, Olaf Centinela y Vayne Centinela. De la misma forma, Pantheon Arruinado también tendrá su edición Prestigio pero la compañía desarrolladora de League of Legends todavía no adelantó cómo se verá.

El puzle mediante el que Riot Games anunció este nuevo evento también sumó una novedad muy esperada por los usuarios del popular MOBA. Se trata de la llegada del próximo "Centinela Perdido", un campeón al que Riot lleva un buen tiempo prometiendo: Akshan. Por el momento, solo se sabe cómo se ve el nuevo campeón, que será el personaje jugable 156 de League of Legends, seguramente será un tirador del carril medio y que llegará a la Grieta del Invocador con el evento que comenzará en julio.

Riot adelanta que en los próximos días y semanas revelará más novedades tanto sobre su nuevo campeón como respecto a Centinelas de la luz, una de las citas más esperadas de su calendario. El evento también incluirá oportunidades para que los usuarios puedan colaborar a través del Riot Games Social Impact Fund. Vale recordar que en el último evento (Ornn Bosqueviejo) se reunieron más de 7 millones de dólares.