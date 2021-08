Activision confirmó un nuevo Call of Duty ambientado en la Segunda Guerra Mundial

Ambientado en la Segunda Guerra Mundial, el anuncio oficial de Call of Duty: Vanguard se realizará el jueves 19 de agosto a las 14.30 a través de un evento en CoD: Warzone.

Con un enigmático tráiler, Activision reveló que este jueves 19 de agosto presentará oficialmente Call of Duty: Vanguard, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. El título marcará el regreso de la saga bélica al entorno que se vio en las primeras entregas, en los inicios de la franquicia a comienzos de los años 2000. Por el momento se sabe muy poco sobre el nuevo videojuego de Call of Duty, pero pronto se conocerán más detalles en el evento dentro de Warzone que se realizará este jueves desde las 14.30 de Argentina.

Desde hace semanas que en el universo del gaming sobrevolaba el rumor de que en este mes de agosto iba a haber novedades de Call of Duty: Vanguard. Fue a través de la cuenta oficial de Twitter de la franquicia que los rumores se convirtieron en una certeza con fecha y hora definidas, y un enigmático tráiler mostrando un poco de qué tratará el nuevo título.

Por lo pronto no se sabe mucho respecto a la nueva entrega de Call of Duty. Lo que sí se confirmó es que estará ambientado en la Segunda Guerra Mundial, tal como lo estuvieron los primeros títulos de la saga allá por principios de los 2000. En el anuncio de la presentación oficial que se realizará este jueves 19 de agosto desde las 14.30 de Argentina como un evento de Call of Duty: Warzone, la invitación es a "unirse a la Batalla de Verdansk", mapa principal para la mayoría de los modos de juego de Warzone.

Según reveló Activision en su último informe para sus inversores, el juego desarrollado por Sledgehammer Games estará fuertemente integrado a Warzone, tal como intentaron hacer recientemente con CoD: Black Ops: Cold War 2.0. En cuanto al videojuego en sí, en el adelanto compartido por Call of Duty se pueden ver varios rostros que sin duda serán los que los jugadores podrán controlar en esta nueva aventura de las Fuerzas Especiales en la Segunda Guerra Mundial. Si hay que guiarse por lo visto en el tráiler, habrá cuatro frentes de batalla distintos.

Cabe recordar que para anunciar Black Ops Cold War, Call of Duty había realizado un evento similar en el que los jugadores debieron recopilar la información que en su conjunto daba novedades sobre el nuevo título y también beneficios en Warzone. Según reveló hace unos meses Activision, Vanguard estará diseñado para la nueva generación de consolas, con gráficos "asombrosos".