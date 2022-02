Papelón de Bullrich por la compra de armas: Viale y Plager no repreguntaron

La ex ministra de Seguridad no negó las irregularidades denunciadas y se limitó a atacar a Aníbal Fernández.

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo una insólita defensa en La Nación + luego de que la denunciaran por la compra de armamento para el G20 con sobreprecios y que arribó al país cuando la cumbre ya había terminado.

Todo comenzó cuando leyeron los mensajes de Twitter de Aníbal Fernández donde denunciaba a Bullrich por la compra irregular. Luego Débora Plager, sin hacerle ninguna pregunta, dijo: "Aprovechemos que está Patricia Bullrich acá". Por su parte, Jonatan Viale hizo una pregunta: "¿Cómo estás, Patricia?"

Bullrich arrancó su alocución sin responder a los conductores: "Que raro que tantos años después, Aníbal Fernández que está bajo el tiroteo de su ineficiencia, con la aparición de una droga mortal, saque una denuncia del mejor momento de la historia de las relaciones internacionales de la Argentina que fue el G20. Suena a Vendetta".

Luego agregó: "No me preocupa, conozco mucho a mi equipo, a mi integridad y sé perfectamente todo lo que hicimos por el G20. Es el G20 más importante no sólo de la Argentina, sino del mundo en los últimos años".

Ninguno de los conductores les preguntaron por la compra irregular, ni por qué el armamento llegó a la Argentina cuando la cumbre mundial ya había terminado. Tampoco consultaron el vínculo que tenía Graciela "Hormiguita" Ocaña con una de las empresas contratadas para la compra.

Los conductores de televisión únicamente hablaron del fentanilo y de Aníbal Fernández.

La denuncia contra Bullrich

La Oficina Anticorrupción denunció a Bullrich por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional por la compra de ambulancias, chalecos antibalas, entre otros, para la cumbre del G-20 en 2018 por parte de una empresa vinculada a la diputada Graciela Ocaña.

Los delitos presuntamente perpetrados por Patricia Bullrich y funcionarios del Ministerio de Seguridad como Alberto Fernando Fohrig y Martín Siracusa se habrían consumado en 9 licitaciones destinadas a la adquisición de bienes a utilizarse en la Cumbre del G-20 llevada a cabo en Buenos Aires, entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018.

La denuncia que involucra a la líder del PRO se originó a partir de una investigación desarrollada por la Oficina Anticorrupción impulsada por una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que dio cuenta de que en los llamados a licitación se había dejado expresa constancia de que los bienes a adquirir resultaban necesarios para apoyar las operaciones de las Fuerzas de Seguridad en la cumbre del G-20, pero como los funcionarios consintieron que la entrega de los mismos fuera posterior al 1 de diciembre.