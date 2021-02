Luego de 22 años en el ascenso, el último fin de semana el Club Atlético Platense retornó a la Primera División del fútbol argentino. Los festejos del "Calamar" se viralizaron por todas las redes sociales y hasta hubo recuerdos de la década del 90. Uno de ellos muestra un nene hablando con Marcelo Tinelli en una de las clásicas bromas, pero después de que el video se multiplicara se supo que ese momento encerraba una triste historia.

En el video original que circuló a través de Twitter se observó como Marcelo Tinelli, en su programa VideoMatch, hablaba con un nene que decía ser hincha de Platense ante la insistencia del conductor que le decía que se tenía que hacer hincha de San Lorenzo. Con mucha fuerza, el nene repetía que no, que era solo del Calamar. El gracioso -y tierno- momento en realidad ocultaba una verdad que fue develada más de 20 años después a través de las redes sociales.

Después de que se viralizara el video, finalmente se encontró al nene que estaba hablando con Tinelli. El usuario Federico Tinneo contó en redes sociales que era él y sostuvo: "ese nene soy yo, y cada vez que veo el video me angustia mucho. No quería ser de Platense, yo quería ser de River. Pero sabía que eso podía traerme un gravísimo problema con mi viejo. Entonces no me quedó otra que resignar el helado y los muñecos que me ofrecía Tinelli". Y luego reveló: "Sé que por decir que era hincha de otro club se podía venir una golpiza infernal, como las que estaba acostumbrado. Así que obviamente rechazar el helado era algo menor ante esa circunstancia".

En un extenso hilo contó: "Me acuerdo a la perfección como si hubiese sido ayer ese momento. De terminar de rechazar el helado y mirar a mi viejo como preguntándole "estuve bien?". Para finalizar, agregó: "En definitiva, la vida siguió. Hoy trabajo en los Tribunales, tratando de hacer lo mejor desde mi lugar. Y lo mas hermoso, puedo alentar a mi querido River Plate, orgulloso".