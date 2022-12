El Rey Carlos se reúne con estrellas de Hollywood en un humilde club de fútbol galés

El Rey Carlos recorrió el viernes los terrenos del humilde club de fútbol galés Wrexham, propiedad de los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, con los que conversó de su sueño de llevar al equipo a la gloria deportiva.

Bajo un sol frío y radiante, Carlos bromeó con los copropietarios sobre el césped de un club que milita en la National League, cuatro peldaños por debajo de la Premier League, donde juegan equipos de la talla del Manchester United, el Chelsea o el Liverpool.

Reynolds, estrella de "Deadpool", y McElhenney, el creador y estrella de la comedia "It's Always Sunny in Philadelphia", compraron el club en 2021, diciendo que tenían el sueño de llevarlo a la máxima categoría de Inglaterra.

El Wrexham es actualmente segundo en la liga y lucha por el ascenso.

Carlos de Inglaterra y su esposa Camilla estuvieron en Wrexham para celebrar su nuevo estatus como ciudad y conocer la remodelación del club.

"Hoy he tenido la oportunidad de ver otra de las maravillas de Wrexham, el club de fútbol, que está poniendo a Wrexham en el mapa como nunca antes", dijo Carlos.

La suerte del equipo y el trabajo de sus propietarios están siendo seguidos por una serie documental disponible en Gran Bretaña en la plataforma de streaming de Disney, llamada "Welcome to Wrexham".

La visita real se realizó un día después de que el hijo menor del rey, el príncipe Enrique y su esposa Meghan, usaron otra plataforma de streaming, Netflix, para hablar de los problemas a los que se enfrentaron en la familia real.

Con información de Reuters