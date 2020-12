El insólito papelón de la FIFA en los premios The Best

Los premios The Best 2020 entregados por la FIFA son un reconocimiento al que cualquier estrella del fútbol quiere aspirar. Esta vez, Manuel Neuer fue nombrado como mejor arquero de la temporada, pero no apareció en el equipo del año. Papelón.

La ceremonia de premiación se realiza vía streaming debido a la pandemia de coronavirus y culminará con la elección del mejor futbolista del año, donde competía Lionel Messi. Antes se fueron revelando otros galardones, como los 11 jugadores que conformaron el mejor equipo de la temporada y el más destacado en cada línea de juego.

Pero como si se tratara de un evento organizado por la Liga Profesional de Fútbol o la AFA, la FIFA también cometió un verdadero papelón. Es que eligió al arquero alemán del Bayern Munich, Manuel Neuer, como el mejor arquero. En un puesto donde sólo entra uno en la cancha era cantado que Neuer debería aparecer en el mejor equipo, pero eso no sucedió. En su lugar apareció el brasileño Alisson, que pertenece a Liverpool.

Si bien la FIFA no explicó el por qué de esta insólita situación, en las redes no tardaron en resaltarlo y burlarse del tema. "Neuer gana el premio de el mejor portero pero no sale en el mejor XI que se lo lleva Alisson. Surrealista", cuestionó un usuario en Twitter. Al tiempo que otro consideró: "Cosas sin sentido como que Neuer gané el premio a portero del año (más que merecido) y que no esté en el XI de la FIFA, que pone a Alisson".

Bielsa y Messi perdieron

Tanto Marcelo Bielsa como Lionel Messi, que estaban nominados en The Best perdieron sus ternas y dejaron sin premios a la Argentina. La "Pulga" tuvo el consuelo de entrar en el mejor 11.

Bielsa estaba nominado al mejor técnico de un equipo masculino, pero cayó a manos de Jürgen Klopp, DT del Liverpool. En tanto que Messi ni siquiera perdió ante Cristiano Ronaldo, ya que esta vez el ganador fue Robert Lewandoski, del Bayern.