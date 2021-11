Fabián Doman confirmó que deja Edenor para dedicarse a la campaña electoral de Independiente

Fabián Doman confirmó en sus redes sociales que dejó Edenor para dedicarse de lleno a la campaña electoral en Independiente, donde se postula como Presidente.

Fabián Doman confirmó a través de sus redes sociales que se desvinculó de Edenor para dedicarse de lleno a la campaña electoral de Independiente. El periodista se postula como presidente de la institución de Avellaneda y buscará vencer a Hugo Moyano, quien hoy ostenta la presidencia del "Rojo" y que aún no confirmó si buscará su tercer mandato consecutivo. Cabe recordar que Juan Marconi tomó una determinación similar al pedir licencia en ESPN ya que se postulará como Vicepresidente segundo.

Hace aproximadamente 6 meses, Fabián Doman sorprendió a todos al dejar la conducción de Intratables para encargarse de la Comunicación Institucional de Edenor. Su lugar fue ocupado por Alejandro Fantino, que buscó incorporar algunos cambios al ciclo político pese a las críticas que recibió. Doman confirmó en sus redes sociales que dejará su lugar en la compañía eléctrica: "Quería contarles que en el día de hoy terminé de desvincularme de la empresa Edenor, a cuyos accionistas y directivos les agradezco la confianza dispensada en estos meses de intensa labor". En la siguiente publicación, el periodista reveló cuál será su futuro cercano.

"A partir de ahora me sumaré de manera integral a la campaña electoral de Independiente. Y si los socios e hinchas nos acompañan con su voto, desde diciembre me dedicaré tiempo completo al club", develó Doman. El periodista buscará de esta forma derrotar al oficialismo de Hugo Moyano, que lleva dos mandatos consecutivos. El gremialista todavía no confirmó si encabezará nuevamente una lista en las elecciones que se disputarán el próximo 19 de diciembre. El trinomio que conduce Doman tendrá a Néstor Grindetti, intendente de Lanús, como Vicepresidente 1° y al periodista Juan Marconi como Vicepresidente 2°. Este último comunicó recientemente que se pidió una licencia en ESPN con el mismo objetivo del exIntratables.

En una entrevista reciente con Infobae, Doman había dado algunos indicios sobre los planes de su gobierno, en caso de que sea elegido por los socios de Independiente. “Tenemos un programa de gobierno, tenemos una idea económica de cómo salvar el muy difícil momento que vive Independiente en lo financiero y porque tenemos un proyecto deportivo", reveló el periodista. No conforme con eso, también apuntó contra la gestión de los Moyano: "Vamos a trabajar para recuperar la identidad de Independiente: nos quisieron cambiar el rojo por el verde. Tenemos un proyecto de recuperar socialmente a Independiente y amigarlo con la comunidad".

Doman anunció un acuerdo de unidad

En otra publicación, Fabián Doman confirmó con una fotografía el acuerdo de unidad que alcanzó con otra agrupación. "Con Federico Buceta y Gastón Galano celebrando el acuerdo de unidad e integración entre Unidad Independiente y Agrupación Puro Sentimiento Rojo. Un gesto de grandeza en el que se dejaron de lado las mezquindades y los personalismos. Para que Independiente vuelva a ser!!!!!", reveló el periodista en su cuenta de Twitter.