Una popular figura del folklore se va de la Argentina para instalarse en México: los motivos.

Una destacada figura del folklore, tuvo un giro inesperado en su vida y decidió mudarse a México para asumir un nuevo desafío profesional. Con esta noticia, la escena musical nacional se vio movilizada aunque todos le dedicaron palabras de cariño a través de las redes sociales.

Se trata de la bailarina Sol Kerbage, oriunda de Esquel, pero graduada de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) de Buenos Aires y con una larga trayectoria en la danza, fue convocada para unirse a la Central Folklórica Imperial, la primera compañía latinoamericana de danzas en México, una oportunidad que marca un hito en su carrera.

Sol Kerbage ya se instaló en México para representar a la Argentina.

Con esta propuesta, Sol no solo llevará el folklore argentino a un escenario internacional, sino que cumplirá el sueño de representar a su tierra natal, Esquel, y a la Argentina. “Siempre llevaré a mi pueblo en el corazón y en cada paso que doy. Me siento emocionada y orgullosa de representar a Esquel y a la Patagonia en un país tan culturalmente rico como México”, expresó la bailarina.

Su conexión con esta compañía de prestigio, que cuenta con artistas de formación variada y se presentó en países como Portugal, Bolivia, Perú y Argentina, se dio a través de su cuenta artística, Patagonia Danza. Inicialmente, la contactaron para impartir clases de tango, pero luego de conocer al equipo, no dudó en sumarse al proyecto. “La calidad artística y humana de esta compañía me enamoró”, contó Sol.

Cómo será el debut de la folklorista Sol Kerbage en México

Sol debutará en México con el espectáculo Añorando al pago, una obra dividida en dos partes. La primera es una creación del coreógrafo argentino Iván Bernald, y la segunda, una fantasía de poncho, malambo y tango montada por la misma Sol, quien también tendrá una destacada participación como solista. “Será la primera vez que pise un escenario fuera de mi país, y llevaré mi propio folklore y esencia. Es un desafío que asumo con mucho amor, compromiso y respeto”, expresó con entusiasmo.

Este cambio en su vida va más allá de lo profesional. Hace algunos meses, Sol decidió emprender un camino de autodescubrimiento, viajando y conociendo nuevos lugares. México le trajo una sorpresa aún más especial: el reencuentro con su prometido, Alan, a quien conocía desde hace tiempo y con quien ahora comparte esta nueva etapa. “Nunca me había priorizado de esta forma; tomé la decisión y soy muy feliz”, reflexionó Sol.

Añorando al pago es el nombre del espectáculo que presentará Sol Kerbage en México.

Instalada en México, la artista amplió su formación en danzas latinoamericanas, lo que le permite enriquecer su conocimiento y evolución como artista. “Vivir la danza desde otro lugar me hace crecer como bailarina y me permite transmitir mi pasión de una manera que me llena el alma”, concluyó.

Sol está lista para sus próximas presentaciones en Ciudad de México, con el apoyo de sus seres queridos y una comunidad artística que la recibió con los brazos abiertos. Según sus propias palabras, "en cada paso, llevará consigo la esencia de su tierra y el orgullo de ser representante del folklore argentino en un nuevo continente".