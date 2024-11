Sorpresa en el folklore ante el motivo por el que Soledad Pastorutti se fue de Argentina: "Mucho"

La Sole no se encuentra en Argentina actualmente.

Soledad Pastorutti causó sorpresa en muchos de sus seguidores de Instagram al compartir una historia desde otro país, en la que reveló el motivo por el que decidió irse de Argentina. La voz de hits como Tren del Cielo, A Don Ata y Entra a Mi Pago Sin Golpear se abrió ante sus millones de seguidores y contó la verdad detrás de su viaje.

La Sole es de las artistas del folklore argentino con más reconocimiento internacional y esa realidad quedó evidenciada con una nueva nominación a los Latin Grammy, por su disco Raíz Nunca Me Fui, que lanzó junto a sus colegas Niña Pastori y Lila Downs. En relación a este hito de su carrera, la celebridad de la música reveló el motivo por el que se encuentra en Miami desde hace días.

"Hola amigos, acá estoy en Miami disfrutando mucho de la previa de los Grammy 25° Aniversario. Nominada por Raíz, feliz, contenta", comentó La Sole en alusión a la razón por la que debió irse del país por unos días. En otros posteos, Pastorutti mostró que acudió a varios eventos, previos a la fecha de la ceremonia de los Latin Grammy, que será el próximo 14 de noviembre y se podrá ver desde todo el mundo.

El proyecto de La Sole, lejos de la música

El nuevo emprendimiento de La Sole se basa en la venta de remeras y musculosas con la tapa de su nuevo material discográfico estampada en el frente: se trata de una foto de ella con 15 años haciendo su icónico revoleo del poncho. "Con estas palabras recibieron a La Sole por primera vez en Cosquín, un viernes de enero de 1996, cuando con 15 años cantó por primera vez ante 10.000 personas que no la conocían. Hoy, casi 30 años después, Soledad celebra el camino recorrido con el disco “Que sea con suerte”, un viaje a través del tiempo donde retoma algunas de las canciones que han sido parte fundamental de su trayectoria. Y vos podés ser parte. ¿Te gustaría tener la remera oficial del disco?", reza el posteo de redes en cuestión.

La Sole, en vivo.

Las palabras de La Sole, sobre la importancia de su familia

“El objetivo de mi carrera nunca lo cambié. Siempre fui con mi familia a todos lados. Antes iba con mi papá, mi mamá y mi hermana. Ahora lo hago con la familia que construí. Es cierto que no es fácil conjugar las dos cosas, pero no se debe al hecho de tener hijos, sino a que vivimos en una sociedad con estructuras que tienen mucho para cambiar", comentó Pastorutti en diálogo con El Planeta Urbano. Y sumó: "Mis hijas me dieron una fuerza extra y una mirada mucho más sabia de las cosas que me permitió tomar mejores decisiones. Arequito para mí es un lugar agradable y tranquilo. Quise demostrar que puedo ser la de siempre en el lugar de siempre, que puedo criar a mis hijas donde me siento segura, pero también ser artista".