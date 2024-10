Se confirmó la relación del Chaqueño Palavecino con otro hombre del folklore: "Qué hermosa noche pasamos".

El Chaqueño Palavecino fue vinculado con otro reconocido folklorista, luego de una amorosa publicación en redes sociales que no tardó en llegar a los fans del cantor. El mensaje que revolucionó a la música y las fotos del Chaqueño que causaron alegría.

Jorge Rojas dio el viernes 18 de octubre un gran concierto en el Teatro Gran Rex y sorprendió a todos con los invitados que tuvo en el show. Uno de ellos fue el Chaqueño Palavecino, una de las figuras más fulgurantes y queridas en la historia del folklore. Feliz por la velada que se vivió en el Gran Rex con la presentación de Principio y destino, Jorge Rojas mostró su alegría en las redes sociales, donde compartió una serie de imágenes de su recital, entre las que destaca el momento en el que subió su reconocido colega al escenario.

"Que hermosa noche pasamos!!! Cuanta emoción, como nos divertimos con las historias del @chpalavecino_oficial nos hicieron reír a carcajadas!!!", escribió el ex integrante de Los Nocheros en un posteo. Además, agregó: "Inolvidable, que felicidad!!! Bailamos, cantamos, disfrutamos muchísimo de este encuentro!!! Gracias!!!". Cabe recordar que este sábado 19 de octubre, Rojas volverá a subirse al escenario del mítico Teatro Gran Rex, esta vez para presentar Voy a abrir mi corazón.

El próximo 24 de octubre el Chaqueño Palavecino se presentará en el Movistar Arena con un recital para celebrar sus 40 años en la música. Todavía quedan algunos lugares disponibles para ir a ver el espectáculo en el famoso estadio de Villa Crespo. Para comprarlas, se debe ingresar a la página oficial del Movistar Arena, hacerse una cuenta y operar directamente desde ahí, seleccionando ubicación y medio de pago. Las entradas arrancan desde los $20.000.

Sorpresa en el folklore por lo que confesó Matías Alé del Chaqueño Palavecino: "Hemos compartido"

El Chaqueño Palavecino debutó como jurado del VAR del Cantando 2024, reality conducido por Florencia Peña en América TV, y en su primera noche en el certamen ya se metió en varias polémicas, pero mantuvo un picante intercambio con Matías Alé, mediático que pronunció un emotivo discurso en el programa.

Luego de la perfomance de Alé y del voto del jurado, el mediático y exnovio de Graciela Alfano se sometió a la mirada del VAR y le dedicó un picante comentario a El Chaqueño: "Hemos compartido mucho con El Chaqueño. ¿Cómo estoy para Cosquín Chaqueño? Para llevarte en el auto". Tras la broma, el folklorista le contestó a Alé con un dardo afilado para Los Nocheros: "Yo diría que Los Nocheros tienen una linda casa rodante, pero en el caso de nosotros te hace falta mucha guitarreada y noche".

"Es un gusto verte bien y cantando, o tratando de hacerlo. No sos el cantor, no soy yo quien para decirtelo, pero andabas buscando la nota por ahí y has hecho unas gambetas mejor que Messi. Venite a Cosquín que en las guitarreadas se aprende", agregó El Chaqueño Palavecino en su devolución a Matías Alé.