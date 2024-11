La revelación de Jorge Rojas que alegró al folklore argentino: qué hará el músico

Jorge Rojas les dio una esperada noticia a sus fans.

Jorge Rojas es un folklorista argentino que tiene mucha resonancia con sus posteos de redes sociales, por la gran cantidad de seguidores que tiene. Así sucedió con una reciente historia de Instagram, en la que el músico informó a sus fans lo que hará en un inminente evento.

El intérprete de canciones como No Saber de Tí y El Secreto de tu Vida compartió el flyer de una próxima fecha de un show que compartirá con otros íconos del folklore, en la capital de Santiago del Estero. Se trata de La Peña Orellana Lucca, organizada por el grupo de folklore homónimo.

"Jorge Rojas, Dúo Coplanacu, Marcelo Mitre, Ellas Suenan y Mágica Ronda. Este 30 de noviembre a las 22 en Santiago del Estero, en Old Lions Rugby Club", reza el posteo que Rojas hizo en una de sus historias de Instagram. Al mismo tiempo, en otro de sus posteos, Rojas les recordó a sus fans que en los próximos días se presentará en el Cine Teatro Zapala, en Teatro La Baita y en la Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol.

El descargo de Jorge Rojas sobre su nuevo video

"Este material que armamos es para compartirles y que conozcan un poco más todo eso que hacemos, y que sentimos, para brindarles lo mejor de nosotros en estas noches tan especiales. Íntimamente. Principio y Destino, ya en YouTube. Vayan a verlo", continúa el mensaje de Rojas hacia sus fans. En la sección de comentarios, los seguidores del músico evidenciaron su alegría por este nuevo video a su disposición y escribieron mensajes como: "Pude ir el viernes 18/10 con mi mamá e hijo!!! Felices y de yapa me pude sacar la foto con vos" y "Me encantaron ambos shows. Disfrute muchísimo de ambos! Sos increíblemente sencillo como la gente q te rodea. Felicitaciones!!! Y que el destino vuelva a cruzarnos por el barrio de la boca como hace dos años".

Jorge Rojas

Emoción en el folklore por lo que dijo La Sole

"Siempre busqué ser honesta conmigo y hacer algo distinto, pero la respuesta de la gente me sorprendió. Cuando mi vida cambió gracias a la música, no imaginé que iba a tener todo este recorrido", comenzó su descargo la artista oriunda de Arequito, en alusión al recorrido que hizo en sus casi treinta años de carrera. Y sumó: "Creo que es mucho más real decidir que vas a dedicarte a la música cuando estás en el baile, que sin conocer de qué se trata, porque uno toma la decisión sabiendo lo bueno y lo malo. Me siento muy orgullosa de ser una mujer que empezó siendo una pibita que eligió un género musical poco convencional y no comercial. Me parece que lo que es original y honesto de alguna manera impacta. De la noche a la mañana me convertí en un fenómeno que fue más allá de lo musical y pienso que se debió a que generé un nexo entre los que vivimos en el interior y los que están en las grandes ciudades".