El folklore llora la muerte de un ícono a los 45 años: "Infarto"

El folklore, de luto por lo que ocurrió con una figura.

El folklore atraviesa un momento de luto debido a la repentina partida de un emblema del género musical, después de varios decesos de otras figuras de ese estilo autóctono. Se trata de un artista que dedicó su vida a la música de su lugar y perdió su vida tras sufrir un infarto.

En varios portales de noticias de Venezuela se pudo conocer que una figura del folklore de ese país falleció a los 45 años, por una complicación cardíaca. "Su muerte se produjo hace minutos a consecuencias de un infarto, según lo informado por una fuente cercana a sus familiares. A pesar de haber sido trasladado al hospital de la ciudad de El Tigre, falleció a los pocos minutos de su ingreso", reza un comunicado, según cita El Periódico de Monagas.

El artista que falleció se llamaba Isaac Rondón, miembro de una familia de músicos reconocida en la zona de Pariaguán, apodada "Dinastía Rondón", por su aporte a la cultura musical de su lugar. Según el medio Noticias Sin Bozal, tras el infarto se llevó al cuerpo del músico a un hospital en la capital del municipio Simón Rodríguez, donde los intentos de los médicos por salvarle la vida fueron en vano.

Tristeza en el folklore por la muerte de un emblema a los 74 años

El mundo del folklore llora la partida de un hombre que fue fundamental para la industria de ese género musical, por el aporte que hizo a nivel cultural. Se trata de un reconocido emblema para el ámbito de la música, a quien referentes de la cultura despidieron en las redes sociales.

Isaac Rondon.

Su nombre era Rómulo Palavecino, dueño de Onde’l Pala, restaurante que se encuentra ubicado en la región chilena de Ñuble en el que habitualmente el folklore formaba parte de su local para cada visita de los clientes. Palavecino perdió la vida a sus 74 años tras haber sido diagnosticado de cáncer.

Emoción en el folklore por las palabras de La Sole

"Siempre busqué ser honesta conmigo y hacer algo distinto, pero la respuesta de la gente me sorprendió. Cuando mi vida cambió gracias a la música, no imaginé que iba a tener todo este recorrido", comenzó su descargo la artista oriunda de Arequito. Y sumó: "Creo que es mucho más real decidir que vas a dedicarte a la música cuando estás en el baile, que sin conocer de qué se trata, porque uno toma la decisión sabiendo lo bueno y lo malo. Me siento muy orgullosa de ser una mujer que empezó siendo una pibita que eligió un género musical poco convencional y no comercial".

El evento súper emotivo del que participó Abel Pintos

"Compartí un momento que fue de lo más emocionante para mí. Allí, en el Auditorio, había casi mil chicos de distintas escuelas, que habían ido a conocer, muchos de ellos, el Auditorio por primera vez y escuchar por primera vez un concierto de la Camerata de músicos jóvenes que funciona justamente en el Auditorio", comenzó contando el músico, que tuvo "la posibilidad de ser una de las sorpresas". En ese sentido, continuó: "Subí al escenario y, junto con la Camerata, junto con un coro hermosísimo de niños y adolescentes, y junto con todo el auditorio cantamos tres de las canciones patrias: Saludo a la bandera, Aurora y el Himno nacional".