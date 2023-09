Nati Pastorutti dijo lo que todos suponían: "Se disfruta"

La artista habló del nuevo rumbo de su vida y contó todo sobre su presente. Natalia Pastorutti habló de su vínculo con su hermana, Soledad.

Natalia Pastorutti es una folklorista que comenzó su carrera junto a su hermana Soledad, como invitada especial de cada disco y recital de la intérprete de Tren del Cielo. A pesar de la buena relación con La Sole, la menor de las Pastorutti comenzó su camino como cantante solista en el último tiempo y reveló cómo vive su presente profesional y personal.

Pastorutti lanzó su disco solita Mi Camino y dialogó con el medio La Voz sobre este momento de su carrera, no tan cerca de su hermana. "Estoy muy contenta, entusiasmada y también ansiosa por que este disco que denominamos. Mi camino lo trabajamos mucho junto a Pedro Pacheco, que es el director musical de la banda pero también fue el productor del disco, y también con Ulises Basuolo, uno de los músicos", comentó Natalia.

La artista viajó a lo largo y ancho del país desde sus trece años como acompañante de Soledad y eso le dio experiencia para hoy lanzarse como solista. Si bien alrededor del 2007 Natalia sacó un álbum sin Soledad, después pasaron muchos años sin un rumbo como solista y ahora decidió volver por ese lado. "El proceso de un disco es algo que nunca uno lo quiere terminar porque se disfruta mucho, se aprende mucho y también influye mucho después en cómo seguir respecto a la carrera de cada artista. Marca, justamente, un camino por donde ir no sólo en lo musical sino en lo artístico y en lo profesional", remarcó Natalia.

"Hace casi 30 años que estoy en la música acompañando a Sole, obviamente, pero cuando empezamos en el 2019 con este proyecto como solista también junto a Pedro Pacheco, esa era la idea, era hacer folklore y hacer canciones que yo me sienta cómoda", recordó Pastorutti. Y concluyó: "Creo que lo principal que me dejó vivir estos 30 años es decir o pensar que justamente esta es mi vida, o sea que cantar es mi vida. Empecé a los 13 años a viajar, a perderme cosas. Cuando formás una familia también te lo planteás, pero justamente estar decidida de que esto es lo que me gusta hacer es una de las cosas que aprendí. Ahora estoy segura de que esto que estoy haciendo me gusta y lo disfruto, porque es una cosa que también uno se plantea cuando es más grande".

Soledad sobre su arraigo a Arequito

"Como nunca me fui del pueblo, para la gente no es raro verme ahí. Pero lo que sí pasó es que mucha gente empezó a venir a la puerta de mi casa", comentó La Sole en Urbana Play. Y cerró: "Durante un tiempo tuve que dar turnos, por muchos años tuve que salir del colegio y de mi casa por los techos. Lo sufrí, el cambio fue muy fuerte. Era un garrón, sobre todo ir a los boliches, se burlaban".