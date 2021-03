Faltan solo dos fechas para el final de FMS Argentina 2020.

La tercera temporada de la liga profesional de freestyle más importante del país está llegando a su fin y se vienen jornadas apasionantes. Con los resultados de la Jornada 7 y con dos fechas por delante, hay dos punteros que definirán al nuevo campeón de FMS Argentina, la liga más vista de las cinco que organiza Urban Roosters: Papo y Stuart.

La mejor batalla de la Jornada 7 de FMS Argentina realizada el último domingo fue la que marcó quiénes lucharán por ser el mejor de un año más que atípico. Papo venía puntero solo y se enfrentaba con el cordobés Mecha, que de ganar sin réplicas podía alcanzar al marplatense. Sin embargo, la trayectoria, la experiencia y el talento de Papo le dieron la posibilidad de dar vuelta una batalla que parecía perdida pero que terminó ganando con réplica.

Si quería mantener sus ilusiones, Stuart debía ganarle a Cacha. Lo hizo y sin llegar a un desempate por lo que pudo alcanzar el mismo puntaje que Papo, a falta de dos fechas para el final. Klan y Dtoke protagonizaron nuevamente la situación que vivieron en el final de FMS 2019 cuando este último le entregó la victoria a su amigo para que no descendiera. Esta vez fue al revés y Klan le entregó una ventaja a su rival, que no pudo aprovechar y perdió. El histórico Dtoke se mantiene en zona de play off.

Por otra parte, MKS le ganó a Sub, lo que le permitió escapar de los puestos del descenso mientras que hundió a su rival en el fondo de la tabla. En tanto, su hermano Wolf logró salir de la zona de "promoción" tras ganarle a Nacho después de dos réplicas.

FMS ARGENTINA 2020 Todo lo que tenés que saber de la definición

Tabla de la FMS ARGENTINA 2021

Stuart - 16 puntos

Papo - 16 puntos

Mecha - 12 puntos

Klan - 12 puntos

Nacho - 11 puntos

MKS - 10 puntos

Wolf - 8 puntos

Dtoke - 8 puntos

Cacha - 7 puntos

Sub - 5 puntos

Qué batallas quedan por disputarse

Stuart: Dtoke y Papo.

Papo: Cacha y Stuart.

Mecha: MKS y Sub.

Klan: Nacho y Wolf.

Nacho: Klan y Sub.

MKS: Mecha y Wolf.

Wolf: Klan y MKS.

Dtoke: Cacha y Stuart.

Cacha: Dtoke y Papo.

Sub: Mecha y Nacho.

Cuándo son las fechas 8 y 9

Aún no hay fechas confirmadas sobre las jornadas que definirán al campeón de la tercera temporada de FMS Argentina. En los próximos días la organización informará cuándo serán las últimas dos jornadas y qué enfrentamientos habrá. El cruce entre los dos punteros, Papo y Stuart, probablemente se dé en la última jornada para vivir un final electrizante.

Ranking de ascenso

Naicen - 53.000 puntos.

Zaina - 52.300 puntos.

Tata - 51.650 puntos.

Wordplay - 50.150 puntos.

Hammer - 47.200 puntos.