La titular de Migraciones le respondió a Osvaldo Bazán luego de que la destratara: "no es por ahí"

El periodista del macrismo desconoció y descalificó a la funcionaria, pero tuvo una contundente respuesta.

El periodista del macrismo no conoce qué función cumple Migraciones

Cualquier anuncio pone mal a los periodistas militantes en TN. Esta vez, entre reiteradas críticas Osvaldo Bazán desconoció a la titular de Migraciones, Florencia Carignano al aire de Sólo una Vuelta Más, pero la funcionaria no tardó en responderle a través de Twitter.

Luego de que el panel de periodistas intentara explicar, con el mínimo criterio que les compete, las flexibilizaciones de las restricciones ante la baja sostenida de contagios de coronavirus y el avance de la campaña nacional de vacunación, Osvaldo Bazán se tomó personal la reapertura de las fronteras y las medidas para viajeros que vienen del exterior y cargó contra la titular de Migraciones, Florencia Carignano.

"¿Desde cuándo un funcionario menor tiene potestad para que uno pueda viajar o no? ¿Desde cuándo? ¿Quién sos?", expresó fuera de sí Osvaldo Bazán desconociendo la función que Carignano cumple dentro del gabinete nacional y las propias funciones de Migraciones. "La verdad es que hay un nivel de locura y corrimiento de las cosas... Es impresionante lo que hemos permitido", agregó.

No conforme con su teatral exposición, Bazán fue por más y, no sólo subió el tono sino que sumó una fake news al mal llamado debate en la pantalla de TN. "Las empresas están pensando seriamente en dejarnos sin aviación comercial porque la señora Carignano, que andá a saber quién es o quién la puso ahí, dijo que no", lanzó.

Más temprano que tarde, Florencia Carignano le respondió al periodista macrista a través de su cuenta de Twitter. Con cierta ironía, compartió: "Disculpá, Osvaldo Bazán por ser una funcionaria tan menor para tu nivel periodístico y el de tus reflexiones". "Entiendo el show, tu personaje. Entiendo que todos tenemos que trabajar, pero no es por ahí Osvaldo, saludos a #SoloUnaVueltaMas", sentenció.