Flor de la V emocionó al recordar a Jorge Ibánez en el Día del Amigo

Las celebridades tuvieron un estrecho vínculo hasta marzo del 2014, cuando el modisto falleció de muerte súbita a sus 44 años.

En una reciente publicación que hizo en su cuenta de Instagram, la actriz y conductora de televisión Florencia de la V compartió un emotivo mensaje dedicado a su hermano del alma, Jorge Ibánez, inspirada en el Día del Amigo. La relación del recordado diseñador de moda y la expresentadora de La Pelu era tan estrecha que, en el momento del fallecimiento del artista, Florencia dejó en claro que su vida nunca sería la misma sin su presencia.

“La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Feliz día para todxs“, escribió la celebridad en el pie de foto de la primera imagen que compartió, donde se la ve junto a Ibáñez mientras sujeta su documento de identidad con su nombre autopercibido, que le fue otorgado gracias a la Ley de Identidad de Género aprobada en 2012, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La alegría y felicidad en la mirada de Jorge por el nuevo y trascendental derecho que su hermana había adquirido traspasan la imagen y demuestran cuán fuerte era el lazo entre ambos.

En su segundo posteo, Florencia se adentró aún más en el significado de la amistad en su vida y compartió otra foto junto al modisto. “En verdad, este día es una de las efemérides más lindas que hay. Por la sencilla razón de que la amistad es una de las cosas más lindas que hay. A veces, en estos casos, se produce un falso debate en torno a qué entendemos por amistad”, comenzó a filosofar la actriz de Los Roldán y siguió: “Están quienes dicen 'Amigos…amigos de verdad hay pocos' y después están los del abrazo fácil que a la segunda vez que viajan en colectivo con vos ya te dicen cosas como 'Ojo…te lo cuento a vos porque sos mi amigo'”.

“Pero más allá o más acá de estas posturas, lo que está fuera de toda discusión es que la vida sin amigos sería insoportable”, sentenció y continuó: “Amigos de todo tipo: el confidente que conoce ese secreto que no le comentamos ni a la almohada, el que se cuelga dos años pero de golpe te lo encontrás y parece que pasó un día desde que no lo ves, aquella con quien alguna vez te unió algo importante y, más allá de la distancia, sigue teniendo un lugar en tu alma”.

Desgarrador relato

En la última celebración del Día del Padre, Florencia publicó una nota sobre lo que significa esa fecha en su vida y en la de muchas mujeres trans y travestis. En su juventud, un Día del Padre, de la V decidió que era el momento indicado para comprar un obsequio, ir a su casa natal y hacer las paces con su papá, después de mucho tiempo de no tener contacto por él, tras su transición de género, que se había dado a sus 17 años. “Cuando te entregué el regalo, noté tu cara de sorpresa, pero no sospeché nada. No sé si fueron los nervios o qué, pero nada me preparó para lo que iba a pasar. Te acercaste a mí mientras la gente pasaba con fuentes y manteles. Recuerdo que no me miraste a la cara, pude oír tu voz quebrada, pidiéndome que me fuera porque te daba vergüenza… ¡Qué van a decir los vecinos! Me fui llorando como nunca en mi vida lo había hecho, como quien pierde a un ser querido”, relató y remató: “Apretando fuerte mi pecho, como si quisiera juntar los pedazos de mi corazón roto. Ese día del padre, yo perdí al mío”.