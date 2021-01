Pese a que la campaña de vacunación ya comenzó en Argentina, los peligros del coronavirus continúan. La pandemia aún no ha terminado y es fundamental seguir cuidándose, higienizarse bien, utilizar barbijo y mantener la distancia social recomendada por las autoridades sanitarias. Sin embargo, y lamentablemente, hay quienes aún no lo comprendieron. Uno de ellos es Flavio Mendoza, que tras haber contraído la enfermedad brindó una nota en vivo y no paró de toser.

En una entrevista que le hizo El Nueve, el coreógrafo contó cómo se siente luego de haberse contagiado de COVID-19: "Tengo dolor de cuerpo, fiebre y dolor de garganta". Pese a que es una persona que puede expandir la enfermedad, el artista cometió un acto sumamente irresponsable, ya que expuso a la a la que le concedió la nota en el sanatorio Los Arcos, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Por otro lado, Flavio Mendoza hizo referencia a la dramática situación que está viviendo Carmen Barbieri, que en las últimas horas fue inducida a un coma farmacológico: "Me rompió el corazón, la cuidé mucho. Siempre quise trabajar con ella, le di un lugar maravilloso. Quiero que vuelva a trabajar".

El mensaje de Flavio Mendoza para Carmen Barbier, quien se encuentra en coma farmacológico:

A través de su cuenta de Instagram, Flavio Mendoza escribió unas sentidas palabras hacia Carmen Barbieri, amiga y compañera de trabajo: "Perdón que no pueda contestar a todos los mensajes. Hay momentos que no me puedo mover de la fiebre, pero de a poquito voy mejorando. Gracias por tanto amor y buena energía. Mi mayor preocupación es Carmen. Todos los días pienso en ella y en mi hijo. Rezo para que todos estemos mejor, cuídense mucho. A mí me pego muy fuerte y a Carmen, peor".

Increíblemente, y pese a que no cuidó al resto a la hora de brindar una nota para El Nueve, Flavio indicó: "No es chiste este virus y si lo tenés y no te sentís mal es una bendición, piensen que podés contagiar a alguien que sí la pase mal. Pensemos en los demás, cuidémonos entre todos. Obvio que tenemos que trabajar para poder vivir, pero con conciencia y cuidado por favor".