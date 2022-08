No estamos solos: Estados Unidos revela una preocupante información sobre Ovnis

El Congreso de Estados Unidos reveló una información delicada sobre los Ovnis, mientras crecen exponencialmente los avistamientos.

El Congreso de Estados Unidos dejó de mostrarse hermético en los temas relacionados al avistamiento de Ovnis y reveló documentación preocupante sobre el origen de los cuerpos extraños que se ven en el cielo, mientras las estadísticas que manejan los organismos que los investigan indicaron que las amenazas aumentaron exponencialmente.

A pesar de que la visión que la cultura le ha atribuido a los alienígenas es aterradora, el nuevo presupuesto para los servicios de inteligencia de Estados Unidos indica que la ficción podría superar a la realidad, dado que el Pentágono deberá centrar su investigación sobre Ovnis en aquellos objetos que no son explícitamente extraños. Asimismo, el Congreso admitió que no cree que todos los Ovnis sean "hechos por el hombre".

Puntualmente, la primera revelación que hicieron los documentos publicados indicaron que “las amenazas transmedia entre dominios a la seguridad nacional de los Estados Unidos se están expandiendo exponencialmente” y la segunda es que quiere distinguir los objetos hechos por el hombre de los cuerpos extraños. “Los objetos temporales no atribuidos, o aquellos que se identifiquen positivamente como hechos por el hombre después del análisis, se pasarán a las oficinas correspondientes y no deben ser considerados. bajo la definición como fenómeno aeroespacial-submarino no identificado”, señala el documento.

Una amenaza "transmedia de dominios cruzados" es aquella que, según precisa el Pentágono, puede pasar del agua al aire y al espacio de formas que los humanos no comprendemos. Para investigar estos fenómenos, la entidad gubernamental estadounidense anunció que abriría la Oficina de resolución de anomalías de todos los dominios (AARO). La revelación de las nuevas líneas de investigación de los servicios de inteligencia estadounidenses sobre los Ovnis finalmente parecen confirmar la existencia de vida alienígena, un tema que interesa a miles de personas en todo el mundo y se ha ganado buena parte del interés mediático.

Graban un OVNI desde un avión y asombra por su velocidad

Las teorías sobre la vida extraterrestre siempre fueron parte del interés de la humanidad. Pero debido a los avances tecnológicos, cada vez son más frecuentes las imágenes capturadas que dan pruebas de su existencia y son tendencia en las redes sociales. Así ocurrió con un nuevo video que muestra a un OVNI discoidal en primer plano y que todavía no fue explicado por la comunidad científica.

Las imágenes corresponden a un vuelo que partió desde Madrid hacia Kamchatka. Los pasajeros grabaron un video en el que se ve a un objeto volador no identificado que viaja a la par del avión y que desaparece de repente, casi a la velocidad de la luz.