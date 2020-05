Qué sucedió con el informe sobre la presencia de Ovnis que pidió el Gobierno

Semanas atrás llamó la atención una noticia sobre el urgente pedido por parte del Ministerio de Seguridad a las fuerzas de seguridad argentinas para realizar un informe sobre Ovnis. “Informe muy urgente acerca de actividad aérea anómala”, era el título del mensaje dirigido hacia la Policía Federal, Prefectura, Gendamería y la PSA.

“Atento a ello, se solicita sirva informar a esta Superintendencia, antes de horas 12:00, del día 11 de Mayo del actual, información escrita, audio, video o fotográfico, de material producto de la investigación, información, denuncia, o informes de guardia, de todo lo vinculado a Fenómenos Aéreos Anómalos, Ovni, UFO, plato volador, Objeto Volador No Identificado, Fenómeno Aeroespacial, Fenómeno Aéreo Inusual y todo aquello que se referencie con este concepto. Cumplido, torne con lo elaborado, para su prosecución administrativa”, decía el pedido llegado directamente desde el Ministerio de Seguridad a cargo de Sabina Frederic.

Desde el Ministerio decidieron dar respuesta a la preocupación de un grupo de entusiastas del CEFORA, la Comisión de Estudios del Fenómeno Ovni República Argentina liderada por la ufóloga Andrea Pérez Simondini, quienes presentaron el pedido de acceso a información pública durante la gestión de Patricia Bullrich, aunque no hubo respuesta. Especialmente, desde CEFORA querían obtener información sobre el “caso Piltos Rally”, una carrera de 1978 a lo largo del sur del país donde varios pilotos habrían visto objetos o luces en el cielo.

La respuesta por parte de las fuerzas de seguridad ya llegó. Desde Prefectura negaron tener registros y Gendarmería afirmó que pasó demasiado tiempo, que los efectivos que intervinieron, si es que lo hicieron, están muertos o retirados y que no existen documentos oficiales sobre los casos requeridos que los confirmen o los desmientan. Además, Gendarmería afirmó que sería conveniente consultar al Centro de Identificación Aeroespacial, que hace siete años refuta aportes de supuestos avistajes con análisis detallados, abejas y pájaros y reflejos internos de lentes confundidos con naves del otro lado de la Vía Láctea. Aún no hay respuestas por parte de la Policía Federal, aunque se cree que no habrá novedades sobre el asunto.

De todas formas, para la ufóloga Simondini se trata de un triunfo. “Nosotros buscamos que se expongan las actuaciones donde las fuerzas hayan intervenido y que después la gente haga lo que quiera con eso. La idea es demostrar y construir un camino institucional y fundamentado sobre estos temas", aseguró a Infobae, luego de conocer la respuesta por parte de las fuerzas de seguridad.