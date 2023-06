Dónde queda el lugar más inaccesible de la Tierra: así es el lugar más extraño del planeta

En el oceano Pacífico se encuentra el Punto Nemo, conocido por ser el más alejado y aislado en la Tierra. ¿Dónde queda y qué curiosidades tiene?

En un planeta vasto como la Tierra, existen lugares que escapan a nuestro conocimiento, especialmente en el inmenso Océano Pacífico, con una superficie que abarca aproximadamente 165,2 millones de kilómetros cuadrados.

Dentro de esta extensión oceánica se encuentran rincones aislados y remotos que han permanecido inaccesibles para la humanidad. Uno de estos enigmáticos lugares es reconocido como el Punto Nemo. ¿De qué trata este misterioso lugar? Te lo contamos en este artículo.

¿Qué es el Punto Nemo?

El Punto Nemo, también conocido como el "Polo de Inaccesibilidad del Pacífico", es el punto más alejado de cualquier masa de tierra en la Tierra. Se encuentra en el océano Pacífico, aproximadamente a 2.688 kilómetros de la isla Ducie, parte del archipiélago de Pitcairn, al norte; a 2.688 kilómetros de Motu Nui, una pequeña isla de la Isla de Pascua, al noreste; y a 2.688 kilómetros de Maher Island, una isla antártica reclamada por Nueva Zelanda, al sur.

El nombre "Nemo" se deriva del capitán Nemo, un personaje de la famosa novela "Veinte mil leguas de viaje submarino" de Julio Verne. A su vez, Nemo es una expresión en latín que significa "ninguno" o "ningún hombre", haciendo referencia a la lejanía y la ausencia de presencia humana en esa ubicación remota.

La ubicación exacta del Punto Nemo, el lugar mas alejado de la Tierra

Debido a su ubicación tan remota, el Punto Nemo se ha convertido en un lugar de elección para las maniobras de reingreso de desechos espaciales. La Estación Espacial Internacional (ISS) a veces se posiciona cerca de esta ubicación, permitiendo que los restos de naves espaciales y satélites en desuso se desintegren de manera segura al reingresar en la atmósfera terrestre sobre el océano, evitando cualquier posible daño a la población o a áreas habitadas.

Curiosidades del Punto Nemo

Una de las curiosidades más intrigantes del Punto Nemo es su condición de "tierra de nadie". Al encontrarse en aguas internacionales y lejos de cualquier reclamo territorial, este punto remoto no pertenece a ningún país en particular. En términos legales, se considera una zona neutral donde no se aplica ninguna jurisdicción nacional. Es un espacio compartido por toda la humanidad, donde la naturaleza reina sin interferencias humanas.

La lejanía del Punto Nemo también lo convierte en un desafío para los sistemas de navegación por satélite. Al estar tan distante de las señales terrestres, los navegantes y astronautas que pasan por este punto enfrentan dificultades para recibir señales GPS precisas. Esto lo convierte en un lugar de referencia intrigante para aquellos que buscan probar y mejorar las tecnologías de navegación y comunicación.

El Punto Nemo también tiene una importancia ecológica significativa. Al ser una región marina tan remota y aislada, ofrece un entorno relativamente prístino y sin interferencias humanas. Esto lo convierte en un hábitat crucial para la vida marina, incluyendo especies como tiburones, tortugas marinas y aves marinas que encuentran refugio en estas aguas desoladas. Además, al estar tan alejado de fuentes de contaminación, el Punto Nemo proporciona una referencia valiosa para evaluar la calidad del agua y el impacto de la actividad humana en otros lugares más cercanos a la civilización.