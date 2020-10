Yanina Latorre filtró cómo fue la conversación privada entre Nacha Guevara y su hija.

Yanina Latorre abandonó los escándalos por un rato y decidió tomar cartas en la polémica que involucra a su hija, Lola Latorre, y a Nacha Guevara. Arrepentida por las burlas que recibió la jurado del "Cantando 2020", pidió disculpas y filtró detalles exclusivos de la conversación privada que mantuvieron las protagonistas del grosero exabrupto. "Me hago cargo, hice una broma y salió como el culo", reconoció la "angelita".

Al aire de "Los ángeles de la mañana" (El Trece), Yanina Latorre pidió la palabra e hizo un mea culpa por las bromas que hizo sobre los temblores de Nacha. "Me creí que era un tic, la imité y me salió como el cu...", arrancó. Y procedió a explicar el motivo por el cual se burló de la actriz, que está cerca de cumplir 80 años: "Yo me hago cargo, le pido disculpas a Nacha pero quiero aclarar que yo pensé que era un tic. Era algo de lo que todos hablaban, no seamos hipócritas. Pero nunca me burlé de una enfermedad, me reí de un tic y me salió como el culo".

"Yo no reparé en nada. Lo dije al pasar, burlándome de un tic que le veo siempre. Esto igual fue hace como tres meses pero lo sacan ahora a propósito", agregó, tratando de mostrarse sincera. Aportando detalles picantes sobre la conversación privada que mantuvieron su hija Lola y Nacha Guevara, filtró: "Lo de Lola fue una frase al pasar, no creo que sea algo voluntario y de hecho, nadie reparó en eso. Hasta que este fin de semana lo levantaron y se empezó a hablar".

La hija de la panelista de Ángel de Brito pidió un consejo a su madre, quien le recomendó "pedir disculpas". "Me preguntó qué era lo que podía hacer porque estaba muy angustiada", sostuvo Yanina Latorre. Y destacando la actitud de Guevara, manifestó: "Le mandó un mensaje y ella se lo respondió al día siguiente. No puedo decir nada de ella: Nacha le contestó muy bien, fue muy amorosa".

"Yo no justifico nada, me hago cargo. Hice una broma, me salió como el culo, me desubiqué", finalizó, lamentando el escándalo que ensució a su hija y lastimó a la actriz y jurado del reality.

Nacha Guevara habló sobre su muerte tras las burlas de Lola Latorre: "No quiero vivir mucho, quiero vivir bien"

El lunes pasado, Lola Latorre hizo una broma hiriente sobre el estado de salud de Nacha Guevara, desatando un escándalo televisivo que traspasó el reality y se instaló en la agenda de los magazines diarios. La hija de Yanina se burló de los "temblores" de Nacha, provocando que la jurado hiciese una reflexión sobre el paso del tiempo y reflexionase acerca de su muerte. "No quiero vivir mucho, quiero vivir bien", afirmó.

Tan alta fue la recepción que Nacha reflexionó acerca de la salud y la vejez, explicando su postura sobre los temas. Ante la pregunta de Ángel de Brito sobre qué significaba para ella el cambio de década, la jurado manifestó: "es una creencia porque, finalmente, es lo mismo. Pero tenemos muy arraigada la creencia de las décadas: los treinta, los cuarenta, los cincuenta, los sesenta, los setenta, los ochenta, los noventa, los cien”.

Y concluyó con una sentencia sobre su propia muerte: “no quiero vivir mucho tiempo, yo quiero vivir bien. E irme cuando sea correcto, irme a tiempo. No hay nada mejor que irse a tiempo. Por uno y por los que lo rodean a uno. Hay que saber irse. Y para eso hay que prepararlo”.