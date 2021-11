Wanda Nara y Mauro Icardi, a punto de anunciar su separación: "Lo quieren hacer de la mejor manera"

En la pareja hubo peleas, reproches y hasta insultos después de la entrevista que les hizo Susana Giménez y ya no hay vuelta atrás.

Pese a la imagen que quisieron dar en la entrevista con Susana Giménez, entre Wanda Nara y Mauro Icardi ya no hay vuelta atrás. Si bien la mediática perdonó la infidelidad con La China Suárez, parece que discutieron tras su aparición en Telefe de esta semana y las diferencias son irreconciliables.

El anuncio podría llegar en los próximos días, luego de que hablen con sus hijas y Valentino, Constantino y Benedicto, los nenes que la mediática tuvo con Maxi López.

“Lo más trascendente de todo esto es que la relación entre Wanda e Icardi me la dan como terminada más allá de lo que se muestra. Wanda está tratando de ver como hacen con los hijos para terminar la relación de mejor manera”, expresó el periodista Juan Etchegoyen.

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi tras la entrevista con Susana Giménez

Con la Torre Eiffel de fondo, la pareja habló con la diva sobre la aventura que el futbolista tuvo con la China Suárez, a quien vio en un hotel de la capital francesa el fin de semana en que su mujer viajó a Italia con su hermana Zaira.

Mauro Icardi se habría enojado porque Wanda no le dijo cómo iba a ser la nota. “Tras la emisión hubo reproches, insultos, quejas y pases de facturas”, sostuvo el conductor de Mitre Live.

El reclamo de dinero de Wanda Nara a Icardi

Wanda Nara le hizo un polémico reclamo económico al delantero de PSG en plena transmisión con Susana Giménez. "Yo no estoy arreglado para estar acá", manifestó Mauro Icardi, que se hizo presente en la entrevista con un suéter verde y un pantalón del mismo color. "¡Qué lindo!", reaccionó Susana Giménez. Aun así, Wanda Nara cruzó a su pareja y le preguntó: "¿Cómo que no estás arreglado?". Y el futbolista del París Saint-Germain indicó, dando a entender que no estaba vestido de manera formal: "Yo vine así nomás".

Una vez más, la conductora ponderó a Icardi y le dijo: "¡Estás divino!". Y Wanda le marcó la cancha a Icardi: "Pensé que querías cobrar por estar acá, ja". "No, ja", contestó el jugador de 28 años, entre risas y con cierta vergüenza. ¿A qué se debe el reproche? De acuerdo a diversos rumores, la representante cobró nada menos que 50.000 dólares por concederle la entrevista a Susana Giménez en Telefe.