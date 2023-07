Wanda Nara reapareció para hablar de su salud y sorprendió a todos: "Me voy"

Wanda Nara compartió algunos detalles sobre lo que vivió con respecto a su estado de salud. Qué planes tiene la conductora de Masterchef.

Wanda Nara estuvo en la mira de todos en las últimas semanas luego de que se maneje con máximo hermetismo su estado de salud, en medio del revuelo que armó Jorge Lanata asegurando que tenía leucemia. En este contexto, la conductora de Masterchef por Telefe reapareció en sus redes sociales para compartir detalles que nadie sabía sobre su futuro.

A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara tuvo una dinámica interacción con sus seguidores, quienes le hacían preguntas vinculadas a distintos temas. Entre ellos, habló de su salud, nuevos proyectos laborales y su alejamiento del país por un tiempo.

Wanda Nara se expresó mediante su cuenta de Instagram.

La mediática confirmó que se irá del país

"Dijeron tantas cosas tuyas que no sé cuál es verdad. Solo espero estés bien", le dijo una persona. "La verdad es que estoy bien. Y sí, muchas mentiras se dijeron. Hablan y aseguran cosas que no son verdad sin medir que están hablando de la vida de otro", respondió sin dar muchos detalles.

Otra de las preguntas que le hicieron a la conductora de Masterchef es si se va a hacer un tratamiento, a pesar de que todavía no confirmó ningún diagnóstico. "No me voy a hacer ningún tratamiento a ningun país. Me voy para acompañar a Mauro", sostuvo en referencia a Icardi, quien cerró su contrato con el Galatasaray de Turquía y es por eso que se encuentra en dirección a Estambul.

La decisión de Wanda Nara que enfureció a Maxi López

El delicado estado de salud de Wanda Nara conmocionó a los medios y provocó grandes cambios en la rutina familiar de la conductora de MasterChef. Tras los alarmantes resultados en un examen de rutina y su posterior internación, Maxi López, su exmarido y padre de sus tres hijos mayores, viajó a Argentina para apoyarla de cerca, pero en las últimas horas se habría roto algo entre la expareja.

“Voy a llegar a casa a verlos ahora. Vengo a Argentina por mis hijos”, dijo el exfutbolista a los periodistas que lo abordaron a la salida del aeropuerto. “Me voy a quedar lo que sea necesario”, remarcó, pese a que en Europa quedó su esposa, Daniela Christiansson, y su hija de tres meses.

Sin embargo, la armonía familiar se habría roto en las últimas horas, según afirmaron en Socios del Espectáculo. La empresaria decidió volver a Turquía y realizar un tratamiento médico allí debido a los compromisos laborales de Mauro Icardi. El futbolista forma parte del plantel del Galatasaray y muy pronto debe regresar a los entrenamientos.

"Wanda Nara y su familia decidieron volver a Turquía en las próximas horas para seguir allí su tratamiento de salud y porque Mauro Icardi está contratado y tiene que comenzar a jugar", explicó Rodrigo Lussich. El enojo de Maxi López sería porque no quiere que sus hijos se vayan de Argentina ya que se adaptaron muy bien, e incluso el mayor, Valentino, comenzó a jugar en las inferiores de River Plate.