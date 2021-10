Wanda Nara fue acusada de copiar a La China Suárez: las pruebas

Wanda Nara fue señalada en las redes por haber replicado algo de 'La China' Suárez, en medio de su escándalo con Mauro Icardi.

‘La China’ Suárez y Wanda Nara siguen enfrentadas incluso de forma indirecta y sutil. El domingo pasado, la actriz publicó una foto en su cuenta de Instagram y, al rato, Wanda subió otra. Cuando sus seguidores notaron una extraña similitud entre las dos publicaciones, estallaron las redes y los comentarios al respecto.

Primero, ‘La China’ publicó una foto vestida con un outfit verde menta: desde las zapatillas hasta el pantalón, el chaleco y la cartera. Dos horas más tarde, Nara subió una serie de fotos con un outfit exactamente del mismo color. En su caso, un pantalón de vestir y un blazer. En los comentarios, sus seguidores la acusaron de haberla copiado.

“Muévete luz verde”, escribió Wanda en el posteo, haciendo referencia a la famosa serie de Netflix que genera furor, El juego del calamar. “Jugador Icardi eliminado”, le comentaron algunos internautas, mientras otros le recriminaron haberle perdonado la infidelidad. Otros usuarios notaron la coincidencia de sus outfits y una persona comentó: “¿Alguien se dio cuenta de que La China también publicó un outfit verde hace 1 hora?”.

“Hasta el conjunto verde le copió a La China, jaja”, “es casualidad las dos de verde? Ya esto no es serio”, “el color verde te queda hermoso, Wanda, de acá a La China”, “qué bajo caer así, ahora le va a copiar todo”, fueron algunos de los comentarios que más repercusión generaron.

“Las dos de verde pero a La China le queda mejor”, opinó una internauta, mientras otra expresó: “La China viste de verde, Wanda se viste de verde. Vive y deja vivir. El único culpable es tu marido que le importó nada su familia. La China es soltera”.

Wanda Nara perdonó a Mauro Icardi: su carta de reconciliación

“Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida”, escribió Wanda en su cuenta de Instagram, junto con una foto besando a Icardi. “Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado”, continuó.

“En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo @mauroicardi”, cerró.