Wanda Nara expuso todo sobre Mexi López y la "icardeada": "No me merecía una traición"

Wanda Nara reveló secretos sobre su relación con el exfutbolista Maxi López, en medio de su escándalo judicial.

Wanda Nara, modelo y actual esposa de Mauro Icardi, conversó sobre su relación con su expareja, el exfutbolista Maxi López, con quien tuvo tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. En diálogo con la revista italiana Confezione, Wanda sacó a la luz algunos detalles sobre su relación con López, quien según ella, le había sido infiel.

“Lo dejé todo por él y no me merecía una traición. Yo era muy popular en mi país”, comenzó Wanda Nara. “A decir verdad, todavía lo soy. Pero cuando me casé con él, lo dejé todo y lo seguí hasta Italia, donde lo contrataron como jugador. Precisamente porque accedí a salir de Argentina y entregué mi carrera para permitirle a Maxi seguir adelante”.

Aunque considera que muchas mujeres son capaces de perdonar una infidelidad, ella dijo no haber sido capaz de hacer esto. “No pude: el respeto por mí misma no me lo permitió. No merecía una traición, pero soy de sagitario y no me defraudo. Empaqué mis cosas, pañales y con tres niños pequeños regresé a mi país, aunque sabía que no sería fácil volver a trabajar después de una pausa tan larga”, continuó.

Wanda Nara, personaje mediático, modelo y empresaria, esposa del futbolista Mauro Icardi.

El comienzo de la relación con Mauro Icardi

En medio de esa conversación, Wanda Nara recordó el momento exacto en el que le dijo a su hermana, Zaira Nara, que estaba perdiendo su tiempo con Maxi cuando podría estar con Icardi. “Un día le dije a Zaira: ‘¿Yo me estoy comiendo esto y existe eso?'". En cuanto a la relación del exfutbolista con sus hijos, aseguró que se ven cuando él viaja para pasar tiempo con ellos.

Por último, la esposa de Icardi aclaró que los rumores de que no quiere que sus hijos tengan contacto con Maxi son falsos y que nunca hablaría mal de él enfrente de los niños. “Si a mis hijos nos referimos, jamás les hablo ni hablaría mal... Cada uno es responsable de sus actos y yo soy responsable de verlos crecer con paz interior, felicidad y amor, mucho amor”, sentenció.

Y con respecto a la maternidad, Wanda Nara reflexionó que todas las madres son unas superheroínas: “De vez en cuando me preguntan si soy Wonder Woman, pero yo respondo que todas las mujeres lo son. Todos mis amigos que tienen hijos los acompañan al colegio y a hacer deporte, organizan fiestas de cumpleaños, los siguen en sus deberes, hacen milagros aunque trabajen. Las italianas y las argentinas son muy parecidas en esto, son madres anticuadas”.

El escándalo judicial de Wanda Nara y Maxi López

Maxi López acusó a Wanda de no haberla dejada ver a sus hijos en un Día del Padre, y ella denunció que él no cumplía con la cuota alimentaria. “Aunque no me dejes verlos desde hace 10 meses y te empeñes en cortar lazos, siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender ni tener la capacidad nunca. Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben”, publicó el exfutbolista en su cuenta de Instagram. Tras el posteo, ella inició acciones legales al respecto. Según dijo Wanda en esta entrevista, esto es falso y él los visitó tanto en París como en Italia.