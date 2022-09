Wanda Nara cenó con un jurado de Tinelli y crecen los rumores de romance

La mediática empresaria Wanda Nara cenó con uno de los jurados de Canta Conmigo Ahora y dio inicio a la proliferación de rumores amorosos.

Sin Mauro Icardi en su radar amoroso, el corazón de Wanda Nara está abierto al amor y las nuevos vínculos. En esa sintonía, la empresaria y actual jurado de ¿Quién es la máscara? (Telefe) se encontró con uno de los jurados más destacados de Canta Conmigo Ahora (El Trece) y cenaron, aunque no pudieron evitar que la atención de los paparazzis y los rumores amorosos.

El artista que se juntó a cenar con Wanda en el restaurante Gardiner, en Costanera, fue ni más ni menos que el popular L-Gante, impulsor de la "cumbia 4.20" y una de las sorpresas del certamen de canto de Marcelo Tinelli. El cantante, separado de Tamara Báez, asistió poco después que la empresaria y juntos disfrutaron de un encuentro de amigos.

Según documentó una fuente cercana a Clarín: "Ella llegó alrededor de las 22.30 con Kennys Palacios y dos personas más, una chica y un chico, y L-Gante llegó a las 23.10 en su Mercedes Benz negro, ploteado con el calco de La Mafilia, y en otro auto idéntico un custodio suyo".

"Estuvieron hasta la 1.15 de la madrugada. Cuando él llegó se sentó al lado de ella, cada vez se fue acercando más y hasta en un momento la abrazó", prosiguió la fuente. La cuenta Gossipeame capturó el momento en una fotografía que no tardó en viralizar en redes sociales, alimentando todo tipo de sospechas acerca de un supuesto romance entre Wanda y L-Gante.

Más allá de las especulaciones, los famosos tuvieron especial cuidado en no mostrarse juntos en la vía pública para evitar las fotografías indeseadas. Por esto mismo, ella se retiró primero y 15 minutos más tarde él abandonó el establecimiento, acompañado por su custodio.

Marcela Tauro habló de la fascinación de L-Gante por Wanda Nara

"Vamos a contar todo. Los rumores están porque dicen que en agosto el señor L-Gante se habría ido de boca", comenzó contando Marcela Tauro. En ese sentido, la panelista de Intrusos fue un poco más allá y agregó: "En un grupo de amigos habría dicho que había estado con Wanda".

Además, Tauro aseguró que el cantante les contó a sus amigos que la empresaria le envió flores en Francia cuando fue a tocar al país galo. "A mí me pareció poco creíble todo eso", opinó la panelista. Cabe recordar que en los últimos días, Tamara Báez aseguró que Wanda Nara "lo busca" a L-Gante desde que estaban juntos.

"Pero ahora el rumor es que se habrían encontrado en un lugar, que me lo dijeron y ahora no me lo acuerdo", siguió Marcela Tauro ante Flor de la V y el resto del panel de Intrusos, que se mostraron algo escépticos. Para cerrar, la periodista señaló que L-Gante estaría "fascinado" con Wanda Nara.