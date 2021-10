Wanda Nara anunció su divorcio de Mauro Icardi con un insólito comunicado

La empresaria Wanda Nara anunció oficialmente su separación del futbolista del PSG Mauro Icardi.

Luego de idas y vueltas Wanda Nara anunció de manera oficial su separación del futbolista del PSG Mauro Icardi, con quien tiene dos hijas. La empresaria lo comunicó en su cuenta de Instagram, arrobando la cuenta de Icardi para sellar el vínculo con un potente descargo.

"Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado", escribió Wanda al inicio del comunicado público.

Y agregó: "En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: “Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi”. Y ahí me dí cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia".

Para cerrar, la empresaria despejó cualquier rumor de enemistades y, arrobando a Icardi, escribió: "Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo @mauroicardi".

La bronca de Wanda Nara vs. Juana Viale: "Falsa"

En pleno LAM, De Brito reveló toda su información al respecto: "Me dicen que Juana dijo que es del ´team China´ porque cuando ella fue a París hace poco con la hija les había pedido una entrevista a Wanda y a Icardi, y Wanda le dijo que no". Entonces, "Angelito" profundizó y aseguró que "como Wanda está al pedo allá, hizo saber que no le gustó nada que Juana dijera al aire que prefería a ´La China´ y dice que es una falsa".