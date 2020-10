El animador que participa en "Bienvenidos a bordo" (El Trece) narró el episodio límite en donde casi muere.

Hernán Drago reveló una increíble vivencia en la que casi es devorado por un tigre. El animador que forma parte de "Bienvenidos a bordo" (El Trece) contó la anécdota que pudo haber terminado de la peor manera. "Pensé que me morfaba", confesó.

"Hubo una situación en la que tuve miedo. Yo había ido a la selva de Guatemala a hacer un comercial de cigarrillos. Esos viejos comerciales en los que el protagonista era un héroe de una aventura. El tipo iba en su jeep fumando un cigarrillo y veía que un chiquito estaba en peligro. El tipo se ponía en cuero, dejaba todo, se agarraba con un cocodrilo o un tigre y lo terminaba salvando al chico”, expresó, en diálogo con Radio Mitre.

Drago iba a hacer de "loco aventurero que se agarraba con animales" y para eso necesitaron de un viejo tigre -que había sido utilizado como atracción de un circo- muy tranquilo. Tanto que los fotógrafos se atrevieron a zamarrearlo para que reaccionase, en busca de una reacción agresiva que sirviese para hacer fotografías.

“A la tercera o cuarta vez que zamarrearon al tigre, se hartó y se bajó del tronco. Se le bajó la cadena y yo quedé a un metro y medio de él. Hizo un rugido y pensé que me morfaba”, confesó Drago.

La anécdota tuvo final feliz gracias al domador del tigre, que se puso adelante del animador. “Al domador le decían oso porque era el doble del tigre y la tenía muy clara. Se puso enseguida adelante mío y no me olvido más la fonética. Lo cuento y se me pone la piel de gallina. La pasé muy mal. El domador lo agarró y pidió por favor a la producción que si tenían la foto nos vayamos”, cerró Hernán Drago.