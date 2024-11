Viviana Canosa habló de más y confirmó lo que todos piensan de Milei: "Yuyito".

Viviana Canosa volvió a arremeter contra el presidente Javier Milei y en esta oportunidad quien también recibió un letal dardo fue su novia, la conductora Yuyito González. El hartazgo de Canosa, quien hasta el año pasado se mostró cercana al libertario y que, sorpresivamente, viró su rumbo.

Todo empezó en su programa en Radio Rivadavia, donde Canosa pronunció su editorial "Nuestro presidente es el colmo" y sentenció: "Es un tipo que no quiere que opines o que pienses distinto, ni dentro de su partido ni en los medios de comunicación".

Luego, consultada por un movilero de Intrusos (América TV) por sus críticas a Milei, Canosa se refirió sal noviazgo del Presidente con Amalia “Yuyito” González. La conductora consideró que la está utilizando para su beneficio: “Cuando a Milei no le sirva más Yuyito, la va a descartar”.

“Tiene un tema con las mujeres. Fátima (Florez, su exnovia) era más empoderada, pero eso no era la persona indicada”, agregó Canosa. Además, aseguró que “él necesita que le sigan el juego y ella tiene más experiencia en eso. Este Gobierno es un circo. Viva la Libertad, pero la de verdad”.

Javier Milei ventiló una intimidad de sus noches con Yuyito González: "Profilaxis"

Este lunes, Javier Milei visitó a su novia Yuyito González en su programa de Canal Ciudad Magazine, “Empezar el día”, a un año de haber ido por primera vez. “Cumplí con mi palabra, te dije que iba a volver como presidente”, aseguró el líder libertario al comienzo de la charla donde se sometió a una íntima entrevista que tocó todo tipo de tópicos.

La conversación tuvo momentos políticos y de gestión del mandatario, la crisis que afronta el país y las críticas que recibe su gobierno, pero también tuvo caricias en vivo, canciones de amor y algunas confesiones de la pareja. En ese contexto, uno de los momentos más fuertes se dio cuando, entre risas, el Presidente contó que “por una cuestión de profilaxis” prefirieron no tener relaciones sexuales la noche anterior a la nota en vivo. “Ayer no estuvimos. Coincidimos. Mejor cada uno en su lugar”, acotó luego la conductora.

Días atrás la conductora Yuyito González quedó envuelta en una polémica por un rumor de su posible llegada a la TV Pública en el 2025. En una entrevista con un programa de streaming, Yuyito declaró: "Respondiendo a su pregunta, yo no tengo ofertas ni propuestas para la TV Pública. Sinceramente, nadie me habló ni me ofreció nada pero sí sé que es algo que surgió en el Run Run del espectáculo". También desde la TV Pública negaron esta versión: "Desde Televisión Pública queremos comunicar que en ningún momento se mantuvo contacto con la conductora Amalia González ni con su producción con el objeto de sumarla a la grilla de programación del canal. Las versiones difundidas en las últimas horas son solo rumores que no se condicen con la realidad, razón por la cual esta empresa se ve obligada a negar enfáticamente tal información". "Creemos que Amalia González en una gran profesional con una destacada trayectoria que la ha convertido en una referente de la televisión. Sería sin dudas un honor poder contar con su prestigio en una pantalla como la de Televisión Pública; sin embargo, reiteramos, no ha habido contacto alguno y los rumores que circularon son infundados", cerró el comunicado.