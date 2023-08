VIDEO José Luis Perales desmintió su muerte: "Más vivo que nunca"

El autor de hits como "Y cómo es el?" fue noticia en el mundo entero por su supuesto fallecimiento. Tras la viralización del rumor, el cantante español subió un video a sus redes.

José Luis Perales fue noticia en el mundo entero porque medios de varios países confirmaron su muerte. Tras el revuelo que causó la terrible información, el artista grabó un video y lo publicó en sus redes oficiales para desmentir la versión: "Estoy más vivo que nunca".

El autor de hits como "Y cómo es el?" o "Un velero llamado libertad", anunció su retiro de los escenarios en 2020 y visitó nuestro país por última vez en abril del año pasado. A sus 78 años, el artista decidió concentrar su tiempo para disfrutar de su familia: su esposa Manuela Vargas, y sus dos hijos, Maria Perales y Pablo Perales.

El cantante estaba de vacaciones en Inglaterra con su familia y conoció el rumor sobre su fallecimiento a través de la prensa. El medio español La Razón se comunicó con su hijo pablo quien quedó boquiabierto al escuchar la pregunta que le hicieron. “Estamos en Londres cenando juntos”, aseguró.

Minutos más tarde, Perales grabó un video para desmentir categóricamente su muerte. "Hola amigos, les habló desde Londres. Un sitio maravilloso, un lugar preciosos, en donde he pasado uno días con mis hijos y con mi mujer. Estamos a punto de marcharnos y de repente nos encontramos con que alguien, de muy mala idea, ha dicho que me he muerto", comenzó José Luis en su descargo.

"La verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca", aseguró el cantante español. "Y mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un fuerte abrazo para todos y gracias a todos lo que intentaron saber si era verdad esta cosa. Nada, que estamos muy bien, un fuerte abrazo para todos. Hasta Mañana", cerró.

La supuesta muerte de José Luis Perales generó conmoción en el mundo entero y en las redes sociales proliferaron los mensajes de despedida. Incluso figuras de España dieron por cierta el rumor de su fallecimiento, pese a que el entorno del artista no confirmó el deceso.

Un periodista se retractó tras anunciar la muerte de José Luis Perales

El canal mexicano Foro TV revolucionó X (ex Twitter) con un video de un presentador de noticias que aseguró que José Luis Perales estaba vivo minutos después de anunciar su muerte: "Pues antes de despedirnos, me están informando que no murió José Luis Perales",

"Es muy buena noticia. Una disculpa por la noticia que di a conocer hace algunos momentos", manifestó y reiteró: "En estos momentos, puedo confirmar que José Luis Perales sigue vivo entre nosotros."