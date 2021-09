Vicky Xipolitakis, en la calle con su pequeño hijo: "Quedamos tirados"

El calvario de la vedette, quien tiene que abandonar el departamento en donde vive junto a Salvador, su hijo de dos años. Los detalles manifestados en Intrusos, por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Se conoció una difícil situación que atraviesa Vicky Xipolitakis junto con su hijo de dos años, Salvador. Ambos tienen que abandonar el departamento en donde viven, ubicado en Recoleta, antes de fin de mes. "A mí también me encantaría irme. Yo también me siento presa en esta casa. Nosotros quedamos tirados acá”, aseguró la protagonista.

Mediante una entrevista con Intrusos, Vicky Xipolitakis explicó cuál es la situación que sufre con su expareja y padre de su hijo, Javier Naselli: "Nosotros somos víctimas, las cosas no están solucionadas. Yo hablo todos los días con la dueña del departamento. Y le pido disculpas por esta situación. Tiene toda la razón del mundo. Del otro lado son los que buscaron el lugar y consiguieron los garantes. Me encantaría irme, te juro, pero cómo hago”.

“Conocí el Poder judicial, hasta ahora a la justicia no la conocí”, agregó Vicky Xipolitakis. En tanto, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich explicaron con lujo de detalles cuál es la verdadera situación por la que atraviesa la exfigura de MasterChef Celebrity. Al parecer, la protagonista no tiene intenciones de "bajar" su status de vida y es por esta situación que rechazaría la oferta que Javier Naselli le hizo: vivir en un departamento ubicado en la localidad porteña de Caballito.

Vicky Xipolitakis no aceptaría vivir en Caballito: quiere ir a Puerto Madero

Adrián Pallares explicó: "El departamento tiene una deuda extraordinaria de expensas. A ella le toca pagar la mitad de un departamento muy lujoso y muy costosos, en dólares. Hay una guerra con Naselli que todavía no se solucionó, sobre cuánto dinero le corresponde, pero por ahora quedan con las valijas de patitas en la calle”.

“Le habrían ofrecido un departamento en Caballito, pero ella no quiere ir allá. Ella tiene un status social que no puede mantener”, agregó Lussich, a lo que su compañero respondió: "Naselli le ofrecería un departamento con dos habitaciones al lado del Palacio Duhau, en la Avenida Alvear, y el juez le pidió a Vicky que lo acepte, pero ella no quiso porque prefiere ir a Puerto Madero”.