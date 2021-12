Verónica Ojeda contra Dalma y Gianinna Maradona: "Hacen negocios con la muerte de su papá"

La madre de Dieguito Fernando criticó a las hermanas por cobrar para asistir a un homenaje al futbolista.

Verónica Ojeda se expresó sobre la presencia de Dalma y Gianinna Maradona en el reciente homenaje que se le hizo a Diego Armando Maradona en el partido de Boca Juniors contra Barcelona. En su descargo, la madre del hijo menor del futbolista criticó a las hermanas duramente por una actitud que, según ella, le falta el respeto a la memoria de su padre.

"Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio. Se contradicen", expresó Ojeda, algo enojada, en diálogo con el periodista deportivo Toti Pasman en su ciclo de radio.

Ojeda continuó con sus lapidarias palabras sobre las hermanas que nacieron del único matrimonio legítimo de Maradona: "Están hablando, lucrando y haciendo negocios con la muerte de su papá. Yo firmé para desistir de la parte de Dieguito, no quería nada. Ellas sí cobraron. Al desistir de los 30 mil dólares, ese dinero lo cobraron ellas".

Las palabras de Dalma Maradona, ensu primera entrevista después de la muerte de su padre

"Si estuve enojada alguna vez o no le hablaba, era un tema mío y sabía que después lo íbamos a solucionar. Yo con él resolví todo lo que tenía que resolver pero no lo conté públicamente porque no me interesaba... la verdad es que se nos deja como ‘las malas’ porque no contamos todo públicamente", comentó Maradona, en diálogo con LAM, sobre su relación con el 10. Y sumó: "A mi me avala una vida al lado de papá, no los últimos 6 meses. No hace falta que diga todo lo que pasamos... obviamente hubo mil peleas y muchas, aunque yo no hubiera querido que se hicieran públicas, se supieron. Me da fuerza saber que hice todo lo que pude y más".

La actriz continuó en alusión a su bronca con Matías Morla y el equipo médico de su padre: "De todas las conversaciones y chats que se filtraron, me deja tranquila que jamás hubo ni habrá nada mío ni de Gianinna que nos vincule de manera extraña a esa ‘organización’. Siempre se intenta responsabilizarnos. Hay muchas negligencias, uno nunca está 100% conforme con la Justicia porque yo los quiero ver presos ya. No quiero esperar más pero bueno, hay plazos que esperar".