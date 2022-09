Valeria Mazza lanzó comentarios de sus hijos que indignaron a sus seguidores

La modelo generó polémica en las redes sociales por una decisión de crianza.

Valeria Mazza se convirtió en tendencia tras la entrevista que le brindó a María Laura Santillán. La modelo y empresaria se refirió a la crianza de sus hijos con una diferencia marcada entre el varón y la mujer, situación que se viralizó y estallaron las redes sociales.

"Después de haber tenido tres varones, por suerte llegó ella ¿no? Hay cosas que solamente se viven con las chicas. Con las hijas mujeres", fue la pregunta de María Laura Santillán, en Infobae, que generó la polémica respuesta de Valeria Mazza y por consiguiente, despertó todo tipo de reacciones de la gente. "Los varones son más simples, súper deportistas, muy compañeros, respetuosos. La mujer, mucho más sedentaria, más de hablar", había respondido la modelo.

Al mismo tiempo, dijo que "obviamente hay un costado mío que puedo disfrutar con ella -su hija- que no lo puedo hacer con mis hijos varones. No me quiero meter en líos pero como estructura el hombre es mucho más simple que la mujer". Por tal motivo, las redes se hicieron eco de la situación y explotaron.

Las controversiales declaraciones de Valeria Mazza generaron opiniones sumamente divididas. Hubo quienes la destrozaron y criticaron su análisis, y algunos otros la apoyaron. "Deseaba tener con toda mi alma un hijo varón. Soy re mamá de varón. Es muy difícil hablar de estas cosas y no entrar en esta diferencia de género. No me quiero meter en líos", subrayó en la entrevista.

El duro descargo de Valeria Mazza por la agresión a su hijo

Valeria Mazza hizo un nuevo descargo sobre la golpiza que sufrió su hijo Tiziano Gravier a la salida de un boliche en Rosario. El joven de 20 años fue sometido exitosamente a dos operaciones para reconstruir su mandíbula, que fue destrozada por completo por los agresores.

La modelo expresó su angustia en las redes sociales con una contundente reflexión sobre la violencia para concientizar a las personas sobre estos hechos que ocurren a diario en la calle. Mientras tanto, Tiziano se sigue recuperando de su segunda reconstrucción facial y los jóvenes que lo atacaron están cumpliendo 90 días de prisión preventiva.

La modelo contó en una publicación de Instagram que Tiziano "está mejorando cada día" y que el cirujano le dio ejercicios "para que empiece a mover la boca y los músculos". "Tiene unas gomitas además de las placas de titanio, dos tornillitos en las encías de arriba y de abajo y en dos días se las empieza a sacar para comer puré o algo un poco más solido, ahora todo en pajita", detalló Mazza.

Acto seguido, lanzó una reflexión sobre la naturalización de la violencia: "Me pregunto todo el tiempo desde qué lugar podemos hacer algo, como padres, como educadores. En algo estamos fallando por más que digamos que la sociedad, la situación económica, política... Empecemos por casa, por cómo estamos educando”.