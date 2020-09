Patricia Sosa acusó de traidora a Valeria Lynch por haber hecho un show via streaming el mismo día que ella. La cantante de "Aprende a Volar" reconoció que decidió bloquear a Lynch de las redes. Ahora, Valeria rompió el silencio: dijo que habían decidido cambiar la fecha del show y se mostró molesta por la postura de su colega.

Lynch dijo que hubo un malentendido y que ni Patricia Sosa ni Oscar Mediavilla escucharon el último mensaje que ella les mandó. “A esta altura de mi vida y de mi carrera, la gente que me conoce sabe cómo soy. No tengo que rendir examen para nada. Te aseguro que hubo un malentendido”, comenzó diciendo la cantante en diálogo con Mitre Live y aseguró: “Nunca escucharon mi último mensaje. Porque estuve todo ese día pensando en cómo no perjudicar a mi amiga. Y yo les mandé dos mensajes a ellos, diciendo cuál era la solución que nunca escucharon porque me bloquearon”.

La cantante dijo que no quería entrar en un ida y vuelta pero se mostró molesta porque Sosa hizo público el conflicto: “Si vos sos amigo de alguien y tenés algún problema, lo hablás con ese alguien. No vas a los medios a contarlo. La verdad que lo padecí mucho, no me gustó nada esa actitud”.

Luego, se defendió y señaló: “Yo vendo mis entradas hablando de mi show, de lo que hago. Las muchas o pocas que pueda vender lo hago en base a mi carrera, mi entusiasmo, mis ganas y mi pasión por lo que hago. Jamás se me ocurriría sentarme en un programa de televisión a hablar mal de una colega. Menos de una amiga”.

Durante la entrevista, la cantante insistió varias veces en decir que sentarse en los medios a hablar de una colega no es su estilo y se lamentó por lo sucedido. “¿Cuándo me vieron pelearme con alguien de esta manera? Sentarme en los medios a hablar de un colega no es mi estilo. Pero sí me gusta esta aclaración. Lástima que terminó de esta manera y no lo hablamos entre nosotros”, aseguró.

Además, reconoció que en su mensaje les decía que iban a cambiar el show: “Nunca supo qué íbamos a cambiar en nuestro show para no pisar el de ella. Íbamos a cambiar el show, íbamos a sacar temas e íbamos a hablar todo el show del de ella”, detalló Lynch.