Una histórica figura de El Nueve deja todo para "viajar por el mundo"

Una histórica figura de Canal 9 deja todo para "viajar por el mundo".

Este miércoles, la televisión se vio sacudida por el anuncio de la renuncia de un histórico conductor de El Nueve. Luego de dos décadas ininterrumpidas al aire, la figura, decidió dar un paso al costado y la noticia se volvió viral en las redes sociales. Muchos usuarios se preguntaban si el comunicador iba a continuar en los medios hasta que el propio protagonista aseguró que su intención es dedicarse a "recorrer el mundo".

Se trata de Esteban Mirol, quien decidió despedirse de la conducción de Telenueve al Mediodía. "Lo vengo pensando desde hace algunos meses luego de 20 años al aire. Sentía que me faltaba motivación y me afectaba tener que presentar tanta muerte, femicidios y violencia por parte de salvajes que golpean y matan a personas mayores, mujeres embarazadas y niños. A esto hay que sumarles la actitud indolente de la Justicia y de la policía", comenzó diciendo.

Y agregó muy conmovido: "Tomé la decisión de irme de Telenueve al mediodía con tristeza, pero también con mucha alegría. Tristeza porque, con Marisa Andino, fuimos construyendo un noticiero que exhibía, por ejemplo, la lucha de los jubilados para sobrevivir". Luego, añadió: "Eso lo mostramos durante más de dos décadas y gracias al apoyo permanente de un ser humano increíble como Marcelo Antín, nuestro gerente de noticias"

Por otro lado, el conductor ratificó su determinante decisión en diálogo con La Nación: "Cuando recibimos el premio Martín Fierro al mejor noticiero diurno en la Argentina y, a los tres meses, el Martín Fierro Latino en Miami, sentí que era el momento de emprender este nuevo camino. Preferí dejar en mi mejor momento en la televisión abierta, antes que me llamaran y me dijeran: ‘Che, perdón, pero no va más… Estás muy grande'", remarcó con total sinceridad.

Por último, Mirol habló de los nuevos proyectos que tiene en mente. "Estoy entusiasmado con las redes sociales, con mi canal de YouTube, donde hago periodismo, producción y edición". Voy a poder hacer notas sobre temas que me interesan, como defensa del consumidor y de la tercera edad, y también me dedicaré a hacer y escribir sobre viajes. Si puedo, quiero dar la vuelta al mundo para contar historias de vida y recomendar lugares. ¿Puedo pedir algo más en esta época?", concluyó el animador.

Furor en América TV: vuelve un histórico integrante a Intrusos en 2025

En 2025, Intrusos celebrará un hito importante: sus 25 años de historia. El programa, que fue un referente en el ámbito del espectáculo y las noticias de la farándula argentina, atraviesa una etapa de transformaciones. Tras la salida de Florencia de la V como conductora, la producción del ciclo decidió apostar por una nueva fórmula para su conducción.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich serán los encargados de liderar el programa en este aniversario tan especial, sumando su estilo único y experiencia en el mundo de los medios. Con su llegada al frente de Intrusos, el formato promete seguir ofreciendo un contenido atractivo y dinámico que continúe cautivando a la audiencia.

Sin embargo, las novedades no terminan ahí. Ángel de Brito, conductor de LAM, reveló en su stream de Bondi que en esta nueva etapa del programa de farándula regresa uno de los nombres más emblemáticos del ciclo: Luis Ventura, quien será parte del panel nuevamente. Esta incorporación será un regreso por todo lo alto, dado que Ventura fue uno de los grandes pilares de Intrusos durante sus primeros años.

Además, otro histórico del programa, Marcelo Polino, también formará parte del panel, sumando su mirada crítica y su característico estilo al espacio. De este modo, el programa se fortalece con el regreso de figuras que marcaron su historia y que, sin dudas, aportarán mucho a la nueva dinámica del ciclo.

El panel se completará con la participación de otros nombres que fueron parte importante del ciclo a lo largo de los años. Marcela Tauro continuará en Intrusos, un rostro inconfundible que lleva años acompañando al público. También se suma Paula Varela, quien ya participó en el ciclo en años anteriores y vuelve a integrarse para aportar su visión en el análisis de los temas más destacados del espectáculo.