Una figura se accidentó camino al funeral de Silvina Luna y preocupa su salud

En medio de la triste despedida a la actriz y modelo Silvina Luna, una periodista reveló que una famosa que intentó asistir sufrió un preocupante accidente y que su salud es delicada.

Silvina Luna tuvo su último adiós este miércoles 6 de septiembre en el Panteón de actores y amigos, familia y celebridades del medio pudieron despedir sus restos. Pero no todos pudieron llegar hasta el cementerio ubicado en Chacarita: una reconocida figura se accidentó antes de llegar al lugar y su salud es delicada.

“Le quiero mandar un beso a Gabriela Trenchi que no pudo ir al funeral porque se cayó”, mencionó una panelista de DDM (América TV). “Esta ahora en silla de ruedas, no se si va a poder ir a la marcha de esta tarde. Parece que se esguinzó cuando fue a la Chacarita”, completó.

También, reveló que “esta muy frágil” de salud. “La otra vez cuando hicimos la nota la hizo acostada en la cama, no podía estar de pie”, apuntó Mariana Fabbiani, quien también le envió buenas energías a la empresaria textil que se encuentra luchando por su vida.

Gabriela Trenchi denunció en la Justicia a Aníbal Lotocki, médico cirujano actualmente inhabilitado para ejercer la medicina, en el año 2015 luego de que este le colocara hilos tensores en los glúteos. Según relató en su momento, Lotocki le puso algo diferente a lo que ella le había pedido. “Me sacaba grasa de las rodillas para poner hilos tensores y yo le dije que no quería nada que no fueran hilos tensores con mi grasa. Pero Lotocki me colocó otro material en todas las piernas, sin preguntarme, lo cual hizo ebullición en mi cuerpo. Cuando terminó la cirugía estaba ensangrentada y vendada de los pies a la cintura. A las dos horas me mandó a mi casa”, rememoró en una entrevista de abril pasado a C5N.

"Perdí mi vida": la triste revelación de Gabriela Trenchi en su última entrevista a América TV

“Él me arrancó la vida. No hay facturas en los procedimientos que hace Lotocki. Imagínense que si él trabaja en negro, no tiene facturas de nada. Él solo sabe qué es lo que coloca, mezclado con grasa”, aseguró en otra de sus entrevistas a DMM (América TV). En dicha nota explicó que "todo eso hace que el cuerpo haga una ebullición y no solo traiga granulomas, que sería lo de menos, sino otras enfermedades autoinmunes". "Son lesiones gravísimas que te llevan a la muerte”, aclaró.

En cuanto a su estado de salud, explicó que tiene sus defensas muy bajas y que hace 15 días le están realizando radiografías y otros estudios. "Vivo con una persona que es cirujana general por eso, gracias a Dios puedo estar en casa. Tengo una gastroenteritis y una gingivitis medicamentosa. No puedo trabajar, que es lo más grave, porque este señor ya me hizo perder un montón de cosas: mi departamento... Perdí mi vida. Viajaba, tenía una vida re sana y hoy me encuentro en estas condiciones que no es vida”, se lamentó.