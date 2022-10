Una figura de Telefe sufrió un tremendo accidente: "Las dos manos"

El calvario de una de las grandes figuras que tuvo Telefe. Sufrió un accidente que se hizo público en las últimas horas.

Una de las grandes figuras que tuvo Telefe en los últimos años fue víctima de un duro accidente. La situación se dio a conocer en las últimas horas, y fue la propia celebridad quien se encargó de dar detalles sobre el infortunio que sufrió en el interior de su casa.

En el programa que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, Samanta Casais se hizo presente con una mano vendada. En ese momento, "La Leona" le consultó por la situación y la cocinera de su ciclo contó lo ocurrido: "Estaba guardando unos jueguetes de mi hijo con un tupper en la mano, y bueno, no sé cómo fue pero me caí muy mal”.

“Me asusté mucho porque caí muy fuerte sentada y apoyando las dos manos. ¡No sabés el dolor que tenía! Por como me dolía pensaba que me había roto las dos muñecas, era tremendo. Pero por suerte no, no fue tanto porque imaginate, no hubiera podido trabajar durante mucho tiempo”, agregó Samanta Casais, quien fue una de las finalistas de Bake Off Argentina en el año 2020 y sufrió la descalificación debido a su pasado como pastelera profesional.

"Pensé en suicidarme": el drama que vivió Samanta Casais tras participar en Bake Off

Samanta Casais ganó popularidad por su participación en el reality Bake Off. Pero quedó envuelta en una polémica cuando fue descalificada en la gran final por irregularidades en la declaración jurada que completó antes de participar en el ciclo. Como consecuencia, su competidor, Damián Pier Basile, se quedó con el premio de 600 mil pesos.

Durante el escándalo, la pastelera tuvo depresión por el cyberbullying que sufrió durante varias semanas y debió pedir ayuda a profesionales. “Fue necesario estar alejada este tiempo para resguardar un poco mi salud", dijo la joven sobre el bajo perfil que mantuvo durante los tres meses de finalizado el reality de Telefe. "Todas las cosas que se dijeron me lastimaron mucho”, aseguró en una entrevista con Primicias Ya.

Además, Samanta explicó que al estar tan mal llegó a tener pensamientos oscuros: "No es divertido desearle la muerte a una persona o decirle barbaridades. Yo llegue hasta pensar en suicidarme, no quería vivir más. Se lo dije a mi novio, le dije que no quería vivir más... Quería dejar de existir. Fue ahí donde mi novio se había ido a comprar y yo estaba en la bañera pensando eso, un rato largo estuve ahí llorando... La mente se me puso en blanco y dije ‘¿si lo termino todo acá?’... Pero en un momento se me pasó mi mamá, mi novio, mis hermanos y dije ‘no’ porque dejaba a mucha gente sufriendo”.