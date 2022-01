Una figura de ShowMatch reveló su verdadero nombre y sorprendió a todos

La famosa panelista rompió el silencio y develó un detalle desconocido sobre su identidad que descolocó a sus seguidores.

Barby Franco fue una de las principales estrellas de Showmatch: La Academia, ya que su talento para el baile la hacía ser convocada en varias temporadas por la producción. Gracias a la gran visibilidad que le dio este programa, la artista logró una gran cantidad de fanáticos que le dan su apoyo constante, pero a veces terminan por indagar de más en la vida de Franco.

La pareja de Fernando Burlando es muy activa en sus redes sociales, por lo que casi a diario comparte, a través de sus historias de Instagram, un sticker de preguntas para que sus seguidores le consulten lo que quieran. Fue en este marco que, recientemente, la exfigura de ShowMatch, terminó por develar un detalle de su identidad bastante desconocido para sus fanáticos.

"¿Cuál es tu verdadero nombre?", fue la consultada disparada por un internauta. Lo cierto es que desde que arrancó su carrera como modelo, Barby Franco se presentó con ese nombre, por lo que muchas personas tenían intriga de saber si ese era el verdadero o se trataba simplemente de un pseudónimo.

Ante la insistente consulta de sus seguidores, Barby decidió contestar la pregunta sin darle demasiados rodeos: "Bárbara Luján". Al parecer, la modelo y bailarina no tiene problemas en hablar de su verdadero nombre, ya que no dista demasiado del pseudónimo que utiliza para presentarse como artista.

Barby Franco llegó a su límite: se cansó de la insistencia

Hace algunos años atrás, Barby Franco y Fernando Burlando anunciaron que se iban a casar, sin embargo, luego de unos meses del anuncio, el compromiso se disolvió aunque la pareja siguió junta. Con más de una década compartida, la pareja tiene claro que quieren compartir su futuro, pero todavía hubo algunos planes inconclusos.

Lo cierto es que, en repetidas ocasiones, la modelo contó su deseo de convertirse mamá, cuestión que aún no pudo concretar. En las últimas semanas, Barby protagonizó fuertes rumores de embarazo, lo cuales finalmente se desmintieron, pero esto terminó en un fuerte enojo por parte de la artista.

A través de la misma dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un internauta le consultó a Franco si no tenía ganas de convertirse en madre luego de tantos años en pareja, lo que provocó un fuerte enojo por parte de ella. "Cada uno a su tiempo. Además, no sabés qué historias hay detrás de cada pareja. Lo dije mil veces, las ganas están. Ahora todo depende del de arriba. No hablo más del tema", sentenció enojada Barby.