Una figura de ShowMatch renunció para irse a vivir al campo: "No podía entrar más"

El protagonista explicó los conflictos internos que lo llevaron a dar un paso al costado para no volver jamás a los medios. "Hice un cambio de vida como de 180 grados", aseguró.

Una de las figuras más importantes de ShowMatch decidió renunciar y alejarse de los medios para empezar una vida completamente diferente. Él es Hugo Ávila, quien supo ser jefe de coaches en los diferentes certámenes del Bailando por un Sueño conducido por Marcelo Tinelli. Hoy en día, reside en Córdoba frente al cerro Uritorco y asegura haber encontrado el lugar ideal para comenzar una nueva vida.

“Fueron muchos años ahí y los últimos medio agitados en cuanto a líos, cosas, novios, problemas, famosos enojados y ese tipo de cosas en que se recuerda mi nombre y mi cara de culo. Estoy viviendo en Capilla del Monte, hice un cambio de vida como de 180 grados. Hasta me dicen que hablo un poco más lento. Me llaman mis amigos de Buenos Aires y me dicen: ‘hablá un poco más rápido, que desesperás’”, comenzó relatándole Hugo Ávila a La Nación.

Por otra parte, el ex Jefe de coaches aseguró: "Estuve 15 años, desde Videomatch yo estaba trabajando ahí, pero como no había ‘Bailando...’ nuestro laburo era interno, no se veía. Fueron años muy intensos y cuando apareció el ‘Bailando...’ se tornaron más intensos todavía. Llegó un momento en el que en el programa me decían algunas cosas, había algunas peleas y me entraban todas las balas, no tenía anticuerpos. Entonces renuncié y volví a Córdoba, donde nací”.

“Tenía que ver con eso, con que por ahí estar ahí con mi pareja, en el trabajo... Después estaba en mi casa y seguía trabajando, era como una cosa rara, esa cosa de no saber cuándo se termina el trabajo y cuándo empieza la vida. Y llegó un momento en que me estresé mucho. Físicamente me agarró una urticaria desde la frente hasta los pies, era una sola roncha, entonces dije: ‘apa, me pegó en la salud’. Coincidió con que un día nos dijeron que no podía entrar más... Fue una serie de cosas que hicieron que dejara esto y me viniera para acá”, sentenció quien fue pareja de Jorge Moliniers, uno de los bailarines más reconocidos que surgieron de ShowMatch.

La nueva vida de Hugo Ávila tras renunciar a ShowMatch

En forma resumida, el cordobés aseguró: “Lo que estoy haciendo ahora es despertarme y tener el Uritorco en la cara, así empiezo mi día. Después estoy trabajando con una productora de acá, Camila Vaca, en certámenes de danza. Estamos recorriendo el país, conociendo gente, eligiendo, buscando nuevos talentos para hacer una final en el teatro Luxor de Carlos Paz. Y después, nada. Mi familia vive acá, entonces ahora agarro el fin de semana y me voy a comer con mi hermana, algo que no hacía hace 25 años. Son esas pequeñas cosas que parecen una boludez, pero que me hacen re bien. Estar con mi sobrino, con mi hermana, con mis hermanos, dormir la siesta, sacar a los perros a correr al campo. Todo muy necesario, sobre todo para mi salud mental”.