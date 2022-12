Una figura de El Marginal destrozó a Ángel de Brito: "No tiene cerebro"

Ángel de Brito y LAM se burlaron de algunos integrantes de El Marginal y uno de ellos salió a responderle con dureza.

Una figura de El Marginal salió a responderle con todo a Ángel de Brito, quien se había burlado del actor en redes sociales. "Es un tipo que no tiene cerebro", disparó muy picante el integrante de una de las ficciones más vistas del país en los últimos años contra el conductor de LAM.

Ángel de Brito y sus angelitas no suelen tener problemas en burlarse de otras personas y tener picantes cruces tanto en los medios como en las redes sociales. En los últimos días, la cuenta oficial de LAM en Twitter compartió una polémica imagen en la que comparaban a algunos integrantes de El Marginal con otros de la presente edición de Gran Hermano.

Algo que no le gustó nada a Brian Buley, que interpretó al recordado "Pedrito Pedraza" en la popular serie y fue comparado con Thiago Medina. El actor se quejó en una charla con Mitre Live y De Brito lo ninguneó nuevamente en redes sociales con un "¿Y este?". Entonces Buley nuevamente se comunicó con el periodista Juan Etchegoyen y disparó durísimo contra Ángel de Brito.

"La verdad que es un tipo que no tiene cerebro, se ríe y dice que no sabe quién soy, que se disculpe y hable personalmente conmigo, que no se haga el malo", comenzó el actor, visiblemente molesto con la actitud del conductor de LAM. Furioso, Buley agregó: "Si él quiere hablar conmigo que me llame, yo no tengo problema en debatir pero es un mal educado, publicó eso. Yo no tengo ningún problema y tampoco me voy a poner a discutir, si quiere saber quién soy que me llame, que no venga a tuitear".

"Quiero hacer mi descargo contra este hombre, yo tampoco conozco su programa y no voy a permitir que diga cosas en contra mía", cerró el actor de El Marginal. Por el momento, Ángel de Brito no le contestó a Brian Buley.

