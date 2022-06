Una famosa periodista hizo una fuerte denuncia contra Ricardo Montaner: "Me trató de estúpida"

En una reciente emisión radial, una reconocida comunicadora contó su experiencia con el reconocido cantante y expuso la incómoda situación que vivió.

Una reconocida periodista rompió el silencio e hizo una fuerte denuncia contra Ricardo Montaner. La comunicadora aprovechó su espacio al aire de un programa radial y reveló el mal momento que le hizo pasar el cantante argentino-venezolano la única vez que coincidieron dentro del ambito profesional. "Fue horrible" aseguró la periodista.

Se trata de Mariana Brey, la famosa periodista y panelista que desempeña trabajos en radio y televisión. La denuncia se dio en el marco del ciclo radial Detrás de Escena, el cual conduce por AM 540, y allí habló en detalle de la incómoda situación qu vivió con Ricardo Montaner. La expanelista de LAM aseguró que este episodio se dio cuando ella arrancaba su carrera y que la actitud del cantante la hizo sentir muy mal.

"Esto nunca lo conté pero a mí Montaner me trató de estúpida y me hizo sentir horrible", comenzó por relatar Mariana Brey al aire de su programa radial. Rápidamente, la comunicadora contó con lujo de detalles cómo se había dado la situación que recuerda hasta el día de hoy: "Montaner había venido a la Argentina en plan de promoción de un trabajo discográfico y fui a hacerle una nota al junket de prensa. Yo era jovencita, estaba recién arrancando y me llevé una libretita con anotaciones y algunas preguntas para hacerle".

Mariana aseguró que asistió puntual a la entrevista en "un hotel muy paquete" y que esperó su turno paciente, ya que había otros colegas presentes para hablar con el intérprete de Déjame Llorar. "Una vez que pasaron otros colegas y me tocó a mí, prepararon el set, creo que era a dos cámaras, y me senté frente a Ricardo", continuó Brey como introducción.

"En eso, comenzó la nota, le hice una pregunta, dos y a la tercera él me arrancó la libretita de la mano y me dijo, con tono desafiante: '¿Qué, no podés entrevistarme sin tu papel?'. Me descolocó, sentí vergüenza, yo siempre fui muy correcta y era una nena que estaba empezando, fue horrible su actitud y cómo me hizo sentir", declaró la periodista y aseguró: "Me lo llega a hacer ahora y sabés cómo me lo como crudo, ¿no?".

Para cerrar el tema, Mariana Brey aseguró que la situación la seguía incomodando pese a que hoy tomaría una actitud diferente al respecto. "Fue un maleducado y me destrató; no lo olvido ni lo voy a olvidar porque lo sufrí", aseguró Brey y aniquiló a Ricardo Montaner.

