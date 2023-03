Una famosa influencer denunció a Icardi por violencia psicológica

La joven brindó una entrevista en donde profundizó sobre la situación y aseguró que vivió "muchas situaciones de las que él no puede queda impune".

Hace un tiempo atrás, en medio del escándalo por su separación con Wanda Nara, Mauro Icardi fue relacionado con una reconocida influencer. Sin embargo, luego de que esta situación se disipara, la joven volvió a referirse al tema y denunció al futbolista de ejercer "violencia psicológica" contra ella.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Candela Lecce, una famosa influencer argentina, habló sobre su vínculo con Icardi y reveló el hostigamiento que está sufriendo desde que salió a hablar por primera vez sobre su vínculo. "Desde aquella vez que salí a hablar estoy viviendo una situación triste, fea, hay un hostigamiento conmigo que no sé si es funcional al show o qué", empezó por decir.

En este marco, Lecce aseguró: "No paré de recibir mensajes que después borra y tiene una manera de operar bloqueando y desbloqueando, la realidad es que este domingo fue la gota que rebalsó el vaso”. Además, profundizó en que ya está cansada del accionar de Icardi: "Él siempre queda bien parado y quiero contar el lado b. Me callé hasta ahora, pero no me está gustando para nada".

Según reveló Candela, ella mantuvo algunas conversaciones con Icardi pero luego descubrió que "su modus operandi" se basaba en escribirle y borrar los mensajes sucesivamente. "Me decía frases tipo ‘esto es para los medios, me tenés que entender, ahora estoy en un momento difícil’. Tenía millones de mensajes así de su parte, es una violencia psicológica la que ejerce contra mí”, enfatizó.

“Son muchas situaciones que no pueden quedar impunes, que la gente sepa, le haces mal a otra persona por los portales, la realidad es que la pasé muy mal", aseguró Lecce sobre el tema y reveló que "tuvo que arrancar tratamiento psicológico por todo esto”.

Por último, la influencer aseguró que "tiene pruebas de todo" y que su entorno le dice que es "una persona que está mal psicológicamente". "Él se victimiza todo el tiempo... me decía que no puede decir ciertas cosas públicamente. Conmigo las dos cosas no las va a tener, él incluso me habló de Wanda en algunas conversaciones. Yo lo único que quiero es que él se borre de mi vida y no me escriba más, quiero paz y tranquilidad", sentenció.

Con tres mujeres: el particular festejo de Icardi por su reconciliación con Wanda Nara

Mauro Icardi fue escrachado por fotógrafos de Estambul, Turquía, luego de ser encontrado en un VIP con tres mujeres, en medio de su reconciliación amorosa con Wanda Nara. "Andaba con unas compis", manifestó la usuaria argentina que reprodujo el artículo del reportero que divulgó las comprometidas instantáneas del futbolistas con dos rubias y una morocha.

Lo último que trascendió a la prensa local sobre la pareja de Icardi y Nara fue el acercamiento amoroso de las figuras, que -al parecer-se habían decidido a terminar la guerra mediática y volver a apostar por el amor, sentimiento que habría durado poco con las actualizaciones del escándalo. La gota que rebalsó el vaso fue una serie de fotografías divulgadas por la prensa de Estambul, Turquía, donde se vio a Icardi en una situación íntima con tres jóvenes turcas.

Mauro Icardi junto a tres mujeres.

El periodista Sayi Durmas expuso al futbolista en un artículo del medio Kelebek donde fueron publicadas las imágenes que escracharon a Icardi y podrían significarle un nuevo lío con Wanda Nara. A nivel local, la cuenta Gossipeame divulgó una captura de la nota y de las fotos. “Mauro salió a celebrar y andaba con unas compis. Ahora por lo menos va a decir que inventa la prensa amarillista", expresó la coordinadora de la cuenta de Instagram junto a la nota turca y las pruebas de que el delantero estuvo con dos rubias y una morocha en un VIP.

"Pienso dos cosas: cada uno está haciendo la suya y es todo para el afuera o es ojo por ojo. Salías con L-Gante de joda, ahora me toca a mí", sumó la creadora de la cuenta de noticias de la farándula local. En las fotografías puede verse como Icardi trata de esconderse en su auto tras haber quedado escrachado saliendo del VIP con sus acompañantes. Por el momento, Wanda Nara solamente deslizó un mensaje incógnito que podría hablar de una nueva crisis en la pareja: "El amor es así... Llega cuando estás listo, se va cuando no es real, vuelve si te pertenece, pero nunca señores, nunca mata a nadie".