La madrugada del 24 de junio del 2000 todos quedamos consternados con la noticia del fallecimiento en un accidente de tránsito de Rodrigo. El ídolo, uno de los más grandes de música popular, dejó un gran vacío en su familia y hace poco, su hermano Ulises Bueno reveló que la familia estuvo a punto de tomar un decisión que pudo terminar en tragedia.

"Nos encerramos todos en la habitación del hotel donde estábamos porque la prensa había invadido nuestras vidas de una forma terrible que no sabíamos como seguir adelante y nos propusimos quitarnos la vida. Mi mamá fue la que dijo ‘¿qué hacemos ahora?, ¿cómo seguimos?’”, explicó en la mesa de Juana Viale.

Entrevistado por Los ángeles de la mañana, Cinthia Fernández quiso ahondar en este triste episodio: "Hace poquito en la mesa con Juana Viale contaste una historia fuerte, que creo que varios desconocíamos, sobre el día que falleció Rodrigo. Ustedes se encerraron todos en una habitación y vos contaste que tu mamá propuso que todos se quitaran la vida".

"Sí, fue ante los nervios. Fue una situación de desesperación, sobre todo de ella (su madre), que había fallecido uno de sus hijos. El sostén de la familia. Teníamos una invasión terrible en nuestra vida privada por parte de los medios", graficó el cantante.

"Había medios de otros países. Y había muchas cosas que nosotros desconocíamos de su carrera...", aseguró el artista, y finalizó: "Eso nos puso en un lugar en el que nos sentíamos muy invadidos. No sabíamos qué hacer. Estábamos desesperados y la primera opción fue 'bueno, nos vamos todos juntos'".

El Pollo Álvarez condujo LAM

Desde hace unos días Ángel de Brito no está asistiendo a Los ángeles de la mañana (El Trece), magazine de farándula y chimentos que fue desplazado a la primera mañana por el nuevo programa de Mariana Fabbiani. Si bien sus compañeras condujeron los primeros días, el Pollo Álvarez reapareció en la señal para comandar el matutino de manera sorpresiva.

"¡Buen día, buen día, buen día para todos! Bienvenidos a LAM. Voy a estar reemplazando a Ángel De Brito en el día de hoy. ¡Pero qué placer, por favor!”, anunció el Pollo Álvarez mientras miraba a las "angelitas", filosas panelista de Ángel de Brito. Contentas por la presencia del ex conductor de Nosotros a la mañana -también por El Trece- las mujeres del programa aprovecharon para bromear en torno a Sandra Borghi.

Luego de afirmar que Borghi, su coconductora en el magazine, era "irremplazable", el Pollo se mostró feliz por ocupar el rol de Ángel de Brito. “A mí me gusta, lo siento como un desafío, recibí mucho cariño”. “Primero, recibí cariño de Ángel que hablamos por teléfono ayer y me dijo: ‘Hacete cargo como puedas’ y después me gusta que este equipo maneja energía desde temprano. Eso es muy importante”, expresó, irónico.