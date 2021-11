Tras quejarse de la cuarentena, Flavio Mendoza ahora repudia la apertura

El coreógrafo arremetió contra el gobierno por haber abierto las actividades que en la cuarentena estaban prohibidas. Flavio Mendoza se contradijo con las declaraciones que había pronunciado meses atrás.

Flavio Mendoza volvió a quejarse por las medidas del Gobierno en relación a las restricciones sanitarias por el coronavirus. En su descargo, el coreógrafo y bailarín se quejó de que se hayan liberado gran parte de las actividades que estaban prohibidas hace algunos meses. Después de pedir estruendosamente que abrieran los teatros y dejar a los artistas trabajar, cuando finalmente se llegó a un contexto adecuado para hacerlo, Flavio se opone a que las restricciones hayan quedado atrás.

“Yo me sigo cuidando mucho. Hice la gira de Tres Empanadas y no me saco el barbijo, mantengo distancia. Nosotros tenemos que seguir cuidándonos, porque los que nos Gobiernan un día nos dicen una cosa y el otro nos dicen que está todo liberado”, reprochó el exparticipante de Bailando por un sueño y así dejó en claro su inconformidad con las políticas del gobierno.

“Siempre nos gobiernan para el traste, dicen lo que sea con tal de conseguir votos. Depende de nosotros, de todos, no de que alguien nos diga qué hacer”, cerró Mendoza al respecto. En cuanto a la obra que hará en Carlos Paz, en diálogo con El Doce, el bailarín expresó: “Todavía no sabe lo que es Stravaganza, pensaba que era Tres Empanadas. Le expliqué que es el show nuevo del papá que todavía no conoce. A él le encanta el agua, cuando vea el escenario hidráulico y la pileta, en algún momento se va a meter”.

Las declaraciones anti cuarentena de Flavio Mendoza

En los últimos meses, Flavio Mendoza ha sido uno de los artistas más reacios a las restricciones por la pandemia del coronavirus. Algunas de sus declaraciones al respecto fueron: “Deberíamos no pagar todos pero todos los impuestos hasta que se pueda trabaja. Estamos a merced de políticos que lo que hacen es pelearse entre ellos y usar a la sociedad, nos echan la culpa y ellos no se hacen cargo de todo lo mal manejan esta pandemia, nos quieren enfermos ignorantes y pobres despertemos por favor”.

“Por qué un político en cuarentena sigue cobrando? Y un autónomo tiene que cerrar, no percibe un peso y tiene que seguir pagando? Siguen las fiestas clandestinas y lo único que hacen es sancionar al que lo organizó y los que van?” continuó y cerró: “Se van a su casa como si nada y los que hacemos las cosas bien encerrados viva la joda país generoso. Che y los futbolistas se siguen contagiando pero no se preocupen ellos no contagian a nadie. Sigamos todos como corderitos después no se quejen”.