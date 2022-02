Tras el escándalo, Rocío Marengo aclaró su situación actual con Eduardo Fort

Tras la muerte de Gustavo Martínez, Rocío Marengo habló de su vínculo con la familia Fort y de la relación con Eduardo, su pareja.

Los ecos de la muerte de Gustavo Martínez aún resuenan en el mundo de la farándula. El fallecimiento de la ex pareja de Ricardo Fort abrió las puertas de un escándalo que contaba con un trasfondo más profundo de los que se pensaba. En este marco, surgieron fuertes rumores sobre que Rocío Marengo y Eduardo Fort habían finalizado oficialmente su noviazgo luego de años de noviazgo. Pero tras días de silencio y luego de despedir los restos de Martínez, la mediática rompió el silencio.

Fuertes rumores de crisis perseguían a la pareja desde hace algunos meses, específicamente luego del fuerte descargo de la ex participante de MasterChef Celebrity en ShowMatch: La Academia. "Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche tratando de salvar una relación. No es capaz de acompañarme, se hace el que me apoya y estoy harta. Re podrida", fueron algunas de las palabras de Marengo en aquel momento. Sin embargo, la relación volvió a salir a flote, pero tras la dura muerte que golpeó a la familia, se volvieron a incrementar los rumores.

A través de sus historias de Instagram, Rocío Marengo compartió un contundente descargo luego de protagonizar nuevos rumores de crisis con su pareja. "Me separan, me unen, me critican, opinan sin saber...¿y yo? Sin decir nada", comenzó por decir Marengo. "¡No le doy explicaciones a nadie en mi vida! ¡Piensen y digan lo que quieran!", sentenció la artista. Aunque si bien la artista no dijo nada en concreto con respecto a su estado sentimental con el empresario, si demostró su hartazgo frente a la cantidad de rumores que surgieron en torno a ella y su pareja.

Cuando se conoció la noticia del deceso de Gustavo Martínez, Ciudad.com se comunicó con Marengo para tener su palabra frente a la triste situación. Sin embargo, la fría respuesta de Rocío llamó la atención y comenzó los rumores de crisis con Eduardo, hermano de Ricardo Fort. "Sigo en Miami descansando porque tengo un año de mucho trabajo y exposición. Sigo eligiendo el silencio por amor y respeto. Para mí no corresponde hablar en un momento así", aseguró la mediática en aquel momento.

El festejo de Martita y Felipe: los hijos de Ricardo Fort cumplieron 18

Cuando Gustavo Martínez falleció, una gran incógnita surgió entre los seguidores del tema: quién se haría cargo de Felipe y Martita, los hijos mellizos de Ricardo Fort. Antes de fallecer, el empresario chocolatero había dejado como tutor legal de sus hijos a Martínez, quien se suicidó a tan solo 10 días de que los chicos cumplieran la mayoría de edad.

En medio de las especulaciones sobre el tema y tras despedir los restos de su padrino, el pasado 26 de febrero, los mellizos cumplieron sus 18 años. Los jóvenes viajaron a Miami para celebrar con sus amigos y algunos familiares, y desde allí compartieron algunas fotos del exclusivo festejo.

Ahora que Martita y Felipe son mayores de edad, puede acceder de forma directa a la herencia de su padre, la cual comprende algunos autos y propiedades. Además, los mellizos heredaron un 33% de FelFort, la empresa de golosinas que adueñaba su papá junto a su familia.