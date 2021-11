Tito Speranza sufre un grave problema de salud: "Gran infección"

El entrenador enfrenta un duro momento: todos los detalles al respecto en un reciente posteo.

Tito Speranza y su esposa, Marcela Villagra, atraviesan un difícil momento por una cercana pérdida que sufrieron en los últimos días. En un descargo en las redes sociales, la pareja del ex finalista de Bailando por un sueño hizo saber a todos sus seguidores los motivos de su fuerte angustia y congoja.

“Hace unos cuantos días me alejé de las redes. Perdí a mi papá, un hombre íntegro y sencillo, que me dio todos los valores para que yo sea quien soy. Espero haber estado a la altura. Lo amaré y recordaré cada día hasta que nos volvamos a encontrar”, comenzó su descargo Villagra y, de ese modo, dejó en claro que quien falleció fue su progenitor.

La esposa del ex guardaespaldas de Ricardo Fort hizo alusión a los problemas de salud que derivaron en su organismo por la gran atención que debió prestarle a su padre. “En el afán de cuidarlo hasta el final, no atendí síntomas físicos míos y atravesé una gran infección intestinal, que derivó en una operación, de la cual me estoy recuperando. Así que de a poco iré sanando cuerpo y alma e iré volviendo. Quiero agradecer con todo el alma a mi madre, a mi familia, a los amigos maravillosos que tengo, a la gente en mi trabajo. Me han brindado tanto amor”, comentó Villagra.

Para finalizar su descargo, Marcela agradeció a Tito Speranza por haberla acompañado en sus días de angustia: “Y un capítulo aparte para mi compañero de vida, que fue mi pilar fundamental, mi sostén, sin su apoyo no hubiese podido. Incondicional, fuerte, sereno, inmenso. Mi fe en Dios también me ayuda siempre siempre. Gracias a todos”.

Tito Speranza sobre su dura búsqueda de paternidad

“Marcela no quedó embarazada y no va a llegar ningún hijo. Pasaron los años, se hicieron las cosas que se tenían que hacer. Estaba todo bien, pero no quedó embarazada. Es inalcanzable económicamente. Si tuviéramos el dinero, de mi parte, alquilaría un vientre. Pero acá esto no está bien visto y tampoco está legislado de manera clara. Si tuviéramos las condiciones, me importa poco lo que pueda pensar la gente”, comenzó Tito Speranza, sobre los esfuerzos que han hecho con su esposa para ser padres.

Speranza continuó su descargo y se refirió a otros métodos como la adopción o subrogación de viente. “No es tan fácil. En su momento, no nos lo planteamos, porque queríamos ir por vía natural. Es inalcanzable económicamente. Si tuviéramos el dinero, de mi parte, alquilaría un vientre. Pero acá esto no está bien visto y tampoco está legislado de manera clara. Si tuviéramos las condiciones, me importa poco lo que pueda pensar la gente”, cerró.