Tini Stoessel sufre la situación más dolorosa: "Está con otra"

Tini Stoessel está pasando uno de los peores momentos de su vida. Los padres de la cantante son quienes protagonizan esta noticia.

Tini Stoessel está ante una de las situaciones más difíciles que un hijo puede afrontar. Luego de años juntos, los padres de la cantante tomaron una decisión que se hizo pública en las últimas horas.

De acuerdo a la información de la periodista Laura Ubfal, el productor Alejandro Stoessel y su esposa decidieron separarse tras 27 años de relación. De todos modos, se muestran juntos ante el público y ésta es la explicación de la panelista: "No está desmentida la separación, están separados, pero deciden apoyar a la hija y están juntos".

En el aire de Intrusos, Laura Ubfal aseguró que los padres de Tini Stoessel están rehaciendo su vida y que, incluso, el empresario mediático ya "está con otra persona" iniciando una nueva relación. Por su parte, la cantante sigue firme con su noviazgo junto a Rodrigo De Paul.

Tini se cansó de los hijos de De Paul: "No se banca"

En Socios del espectáculo revelaron que Tini Stoessel se cansó de los hijos de Rodrigo de Paul, lo que habría desencadenado en la crisis que estarían afrontando en estos momentos. "Está acostumbrada a ser el centro absoluto permanentemente", aseguró Rodrigo Lussich mientras en el ciclo de El Trece hablaban del mal momento que vive la pareja.

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estuvo envuelta en polémica prácticamente desde que comenzó. Una de las más recientes fue cuando le preguntaron a la cantante si estaba "enamorada" y la autora de "Miénteme" evitó decir esa palabra para hablar de su relación con el futbolista. Pero a los pocos días Tini se retractó y aseguró que sí estaba enamorada de De Paul.

De la nueva crisis de la pareja hablaban en Socios del espectáculo cuando Karina Iavícoli aseguró: "Tini es una estrella. Entonces, no es lo mismo para una persona que lleva una vida común y corriente tomar una vida con alguien que tiene hijos, que para alguien que tiene todo servido en bandeja". En ese sentido, la panelista destacó que no es nada sencillo "hacerse cargo de 2 niños que no son suyos y que encima son tan chiquititos" y que los años de amor entre Homs y De Paul "pesan".