Tini Stoessel le confirmó la peor noticia a Rodrigo de Paul a pocos días del Mundial

La artista finalmente tomó una decisión que podría afectar el ánimo del mediocampista de la Selección.

Tini Stoessel tomó una decisión muy fuerte en medio de los rumores de conflicto y reconciliación con Rodrigo De Paul. Pese al gesto que tuvo el jugador argentino, quien le dedicó un tierno detalle en sus botines con la inscripción de la "Triple T", la artista se inclinó por no viajar al Mundial en Qatar y muchos cuestionan el hecho de que no esté para brindarle su apoyo al futbolista.

Los compromisos laborales son los que hará que la intérprete de "La Triple T" aliente a su novio desde lejos. A pesar de que muchos dan por hecho que esto es algo que se mantendrá hasta el final del Mundial, algunos no descartan que Stoessel haga un espacio en su agenda para viajar Doha, si la Selección escala posiciones y se mete en las últimas instancias.

Sin embargo, todo indicaría que lo que hizo que la cantante optara por estar lejos del campeonato, también tendría que ver con una decisión de Camila Homs. A diferencia de Tini, su padre y representante, Alejandro Stoessel y su hermano Francisco sí asistirán al Mundial, tal y como lo había confirmado ella misma en diversas entrevistas.

Por otro lado, muchos consideran que la estrella musical también habría decidido no asistir para no generar incomodidades con Camila Homs y sus hijos, a pesar de que la modelo también manifestó que no irá en la gala de los personajes del año de la Revista Gente, pero hay rumores de que podría cambiar de parecer; ni que se le vinculara de forma positiva o negativa con lo que suceda con la Selección.

El detalle en los botines de Rodrigo De Paul con un mensaje para Tini Stoessel

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel siguen con su romance pese a los rumores de ruptura. Sin ir más lejos, el mediocampista de la Selección Argentina escondió en sus botines un poderoso mensaje que confirma cuál es el estado de su vínculo con la artista musical. El detalle en el calzado desató a la opinión mediática, que irrumpió en los medios y redes sociales con nuevas teorías sobre la relación.

Después de la goleada de Argentina a Emiratos Árabes Unidos (5-0) De Paul compartió una fotografía donde se pudo ver un detalle romántico para Tini Stoessel en sus botines. El diseño del calzado que usó el futbolista contó una "TTT" en homenaje a la Tini, conocida por sus fanáticos como "La Triple T". La instantánea no tardó en viralizarse, en pleno estallido de versiones que indican que Rodrigo estaría cada vez más cerca de su ex Camila Homs, tras una crisis con la cantante.