Tinelli confirmó lo que todos pensaban de él: "No me avergüenzo de decirlo"

Marcelo Tinelli confirmó lo que todos pensaban sobre él. El conductor de Canta Conmigo Ahora, sin filtros.

Marcelo Tinelli fue entrevistado en el América Bussiness Forum y confirmó lo que las personas pensaban sobre su vida. Sin filtros, el conductor de Canta Conmigo Ahora disparó: "No me averguenzo de decirlo".

En una charla que mantuvo con Ignacio González Castro, el presentador televisivo y dueño de LaFlia reconoció que trabaja "para hacer un buen número de rating", independientemente del producto que presente en pantalla. "No es lo mismo para hacer rating... Yo trabajo para hacer buen número de rating. No tengo esta cosa de los actores cool que te dicen: ‘No, si no me venís a ver al teatro, no me importa. A mí me interesa hacer un buen producto. Yo no miro el rating’. Yo les digo a todos: ‘Tratá de mirarlo, porque de eso vivís, boludo’".

"Es como un verdulero o un carnicero te digan: ‘No importa si no vendo venduras. No importa si no vendí carne, lo importante es tener buena carne’. Bueno, guarda porque se te va a pasar en la heladera. Esto lo paso a la televisión: yo trabajo para hacer buen rating y que lo vea la mayor cantidad de gente posible. Y no me avergüenzo de decirlo. Trato de hacer un buen programa, con algunos errores y aciertos, pero que lo vea la mayor cantidad de gente”, sentenció Marcelo Tinelli.

La gratitud de Marcelo Tinelli a Daniel Hadad

“Tanto El Trece como Telefe han sido mi casa. Pero también al que le agradezco mucho es a Daniel Hadad, que me ha dado una oportunidad en un momento muy importante de mi vida. Para mi es un referente y siempre lo sigo, porque todo lo que ha hecho con Infobae es maravilloso. En ese momento yo no tenía lugar en Telefe, porque pasaron cosas. Y Hadad en ese momento me dijo: ‘Venite a Canal 9′. En ese momento era el tercer canal. ‘¿Podré hacerlo?’, pensaba yo. Y me convenció", recordó Marcelo Tinelli.

Agregando datos sobre su paso por El Nueve, Tinelli destacó: "Fui a jugarmela. Estuve un año, nada más, porque pasé a El Trece otra vez. Pero fue maravilloso, hicimos un programa espectacular. Nos llevamos Los Roldán, que era el éxito más importante que estábamos haciendo en ficción. Y pasamos con ShowMatch, que fue un desafío muy grande. Yo trato de no meterme en las negociaciones, las encabezan quienes manejan la productora. Pero siempre estoy atento y me gusta la pantalla y me gusta ver qué nos acompaña en la pantalla en la que vamos a estar. Porque es muy importante el programa donde nosotros venimos".