Tiene 40 años menos: quién es el nuevo novio de Guido Süller

Guido Süller volvió a ser noticia al presentar a su nuevo novio, quien tiene 40 años menos que él. Se trata de un joven que conoció a través de las redes sociales y que está próximo a cumplir sus 22 años. Pese a que siempre ha tenido parejas más jóvenes que él, el mediático recibió varias críticas, en especial de su entorno más cercano.

Se trata de un joven llamado Hernán Sanabria, que es oriundo de la provincia de Jujuy. "Se conocieron en redes sociales, like va y like viene y se conocieron. Él dice que está profundamente enamorado de Guido. Le gusta su tranquilidad, la paz, de hecho comparten mucho, salen juntos", aseguró el periodista Fede Flowers en Crónica TV, al momento de confirmar la nueva relación del también arquitecto y comisario de abordo.

Guido, de actualmente 63 años, es decir le lleva 40 años a Hernán. "Es mi colágeno", bromeó el artista en sus redes sociales. Por su parte, el joven lanzó un chiste sobre la diferencia de edad que afrontan, en su cuenta de TikTok: "Cuando queremos envejecer juntos, pero resulta que el ya es viejo".

Qué dijo Silvia Süller de su nuevo cuñado

Fiel a su estilo de "honestidad brutal", Silvia Süller no se guardó su opinión y fue sincera al hablar del nuevo noviazgo de su hermano Guido Süller. Sin vueltas, la exvedette tildó al influencer de "gato". El periodista Fede Flowers contó en El Run Run del Espectáculo (Crónica) que el mediático suele salir con hombres más jóvenes que él y reveló su diálogo con la actriz. "Guido tiene 63 años pero le gusta estar en pareja con chicos más jóvenes que él. Yo hablé con Silvia por esto, porque sabemos que los Süller no se llevan bien", contó.

En ese momento, compartieron las declaraciones de la artista quien fulminó a su hermano: "Guido es re gato, busca pendejos de 20 para pagarles todo. Él no quiere un compañero de vida", comenzó diciendo, y agregó: "No quiero saber nada de Guido, que se las arregle. Es un loquito, un mitómano, un degenerado, siempre con pendejos. Un chico de 20 años está con él porque lo vive. Viste la casa que tiene Guido, los autos importados, los viajes...".

Por último, cerró indignada: "¿Qué le puede ofrecer un chico de 20 a uno de 63? El gusto de mi hermano es ese, le gusta bancar a los pibitos".

El difícil presente de Silvia Süller: "El cuerpo se termina"

Guido Süller se encuentra en un momento destacado de su carrera, brillando en el exitoso programa "Patria y Familia" de LUZU TV. Sin embargo, la situación de su hermana, Silvia Süller, es bastante diferente y en las últimas horas, el mediático dio detalles de la vida de la exvedette y del mal momento personal que atraviesa.

Fiel a su estilo, el columinsta no dudó en ser franco durante una entrevista con Infobae al comentar sobre la forma en que Silvia manejó sus finanzas en sus años de fama y lanzó críticas al respecto. "Ella está jubilada y recibe una pensión mínima. En su época de esplendor ganaba mucho dinero pero gastaba aún más. No supo adaptarse a los cambios y pensó que las ofertas laborales nunca se acabarían", comentó con sinceridad.

Además, Guido también reveló que durante un largo período brindó apoyo financiero a Silvia Süller, pero admitió que esa etapa ha llegado a su fin. "He hecho todo lo posible por ayudarla, pero ya no puedo seguir así. Estoy envejeciendo y no puedo seguir cargando con las responsabilidades de mi hermana", señaló.

Por último, el también arquitecto, reflexionó sobre el manejo financiero de su hermana: "En su época de éxito, Silvia se rodeaba de lujo, joyas, pieles y vivía como una verdadera reina, incluso se alojaba en un castillo. Pero no supo invertir su dinero de manera adecuada, y ahora enfrenta las consecuencias".